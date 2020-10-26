За пять лет МТСБУ выплатило за страховщиков-банкротов пострадавшим в ДТП 88 млн грн

С 2015 по 2019 год включительно Моторно-транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ) выплатило пострадавшим в ДТП за страховщиков-банкротов 88 млн грн.

Как сообщает пресс-служба МТСБУ, за 9 месяцев текущего года Бюро провело из фонда защиты потерпевших (ФЗП) за таких страховщиков 557 выплат на общую сумму 12,2 млн грн.

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За это время МТСБУ выплатило компенсации за страховые компании "Наста", "Украина", "Райп", "УЭСК", "Добробут", "Городская СК".

По словам заместителя генерального директора МСТБУ Людмилы Белошицкой, динамика выплат по страховщикам-банкротам имеет "пиковый" характер: количество выплат резко возрастает, когда после завершения процедуры банкротства или ликвидации страховщика начинаются оплаты пострадавшим по его обязательствам.

"МТСБУ неоднократно привлекало внимание власти к несовершенству действующей процедуры выплат по банкротам: согласно требованиям закона, мы не можем начать регламент выплаты по страховщику, пока не завершена процедура его банкротства или ликвидации. Вместе с тем, если начата процедура банкротства страховой компании, или она находится в стадии ликвидации или самоликвидации, мы не имеем права платить пострадавшим по его обязательствам путем возврата базового гарантийного взноса. Это создает патовую правовую ситуацию, несправедливую по отношению к людям, пострадавших в ДТП: они никак не могут получить возмещение из гарантийных фондов Бюро, пока длится процедура банкротства или ликвидации СК", — рассказала Белошицкая.

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Она отметила, что на сегодняшний день в процессе банкротства, ликвидации или самоликвидации находятся такие страховые компании как "Гарант-Авто", "Доминанта", "Страховой капитал", "Киевский страховой дом", "Вексель", "Гарантия", "Лемма".

"Единственный путь решения проблемы — внести изменения в действующий закон "Об ОСАГО" или принять новый закон, в проекте которого предусмотрено начало выплат по страховщикам, не выполнившим обязательств перед пострадавшими, сразу после освобождения от членства в МТСБУ. В случае принятия этих изменений, пострадавшие в ДТП люди больше не будут вынуждены ждать выплат годами", — подчеркнула Белошицкая.

За период 2015 — 2019 годов МТСБУ сделало более 3,2 тысяч выплат путем возврата базового гарантийного взноса страховщика на общую сумму 52,2 млн грн. За 9 месяцев текущего года — 118 выплат на сумму 5,4 млн грн, что на 75% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Динамика обусловлена ​​тем, что в 2019 году был проведен ​​значительный объем выплат по обязательствам целого ряда страховщиков ( "Скайд", "Украина", "Ильичевская" и другим).

В общей сложности, за страховщиков-банкротов и компании, прекратившие деятельность, не выполнив обязательств, за 9 месяцев текущего года МТСБУ уплатило 17,6 млн грн, а за пять последних лет (2015 — 2019 годы) — 140,2 млн грн.

Напомним, в I квартале 2020 года количество заключенных договоров автогражданской ответственности (ОСАГО) составило почти 1,8 млн штук, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.