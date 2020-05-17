Страхование и финуслуги 40 минут назад

С начала года украинские водители выплатили по "автогражданке" более 1,3 млрд грн

С начала заключения электронных договоров страхования в феврале 2018 года до конца I квартала 2020 года количество электронных договоров ОСАГО превысила 1,9 млн штук

Фото: Єдиний центр Фото: Єдиний центр
Фото: Єдиний центр

В I квартале 2020 года количество заключенных договоров автогражданской ответственности (ОСАГО) составило почти 1,8 млн штук, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Моторно-транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ), сумма страховых платежей составила 1,3 млрд грн (+ 20%). Страховщики ОСАГО сделали более 37,5 тысяч выплат пострадавшим в ДТП — этот показатель вырос на 10,3%; сумма выплат увеличилась на 15,1% и составила почти 680,3 млн грн.

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По данным МТСБУ, количество требований, урегулированных по европротоколу, выросла на 10,3% и составила 13 тысяч.

Сумма выплат, осуществленных по этой страховой услуге, увеличилась на 13% и составляет более 123 млн грн. Удельный вес выплат по европротоколу в общем количестве выплат — 34,8%, а в общей сумме выплат 18%.

За период с начала заключения электронных договоров страхования в феврале 2018 года до конца I квартала 2020 года количество электронных договоров ОСАГО превысила 1,9 млн штук.

Сумма страховых платежей по таким договорам составила более 1,5 млрд грн.

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За первые три месяца текущего года доля электронных договоров в общем количестве заключенных за этот период договоров страхования подошла к 30%.

В первом месяце II квартала показатель количества электронных договоров ОСАГО уверенно преодолел отметку в 2 млн штук: на конец апреля 2020 года заключен 2,17 млн электронных договоров на общую сумму 1,7 млрд грн. Только за прошлый месяц страхователи заключили рекордное количество электронных договоров за месяц — 250 тысяч штук.

Количество заключенных договоров международного страхования "Зеленая карта" в I квартале несколько снизилась (-2,25%) из-за ограничения трансграничного автомобильного движения, вызванного пандемией коронавируса, и составила 207,8 тысяч, сумма начисленных страховых премий по ним составляет 356,8 млн грн (-21,3%).

По договорам международного страхования урегулировано 1 тысячу 711 требований на сумму более 4,2 млн евро, что превышает показатели соответствующего периода 2018 года на 39,2% по количеству и на 78,9% по сумме урегулированных требований.

С января по март включительно МТСБУ за выплатило пострадавшим в ДТП из гарантийных фондов Бюро больше 52,7 млн грн, общее количество выплат составила 1 тысяча 694 штук.

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Кроме этого, еще одной существенной статьей являются выплаты по водителей льготных категорий, удельный вес которых в общем количестве вырос более чем на 2 процентных пункта: с 14,76% в I квартале прошлого года до 16,71% за аналогичный период 2020 года.

МТСБУ осуществило для таких водителей 282 выплат на общую сумму почти 8,6 млн грн. Количество выплат выросла на 13,2%, сумма — на 10%.

По обязательствам по ОСАГО страховщиков, признанных банкротами, из фондов МТСБУ в I квартале 2020 года сделано 368 выплат на общую сумму почти 7,9 млн грн. Доля таких выплат в общем количестве составляет 21,7%, в общей сумме — 14,9%.

Напомним, в приложении "Дія" для водителей теперь стали доступны цифровые документы — водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и полис автогражданской ответственности (ОСАГО).

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