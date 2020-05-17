С начала года украинские водители выплатили по "автогражданке" более 1,3 млрд грн

В I квартале 2020 года количество заключенных договоров автогражданской ответственности (ОСАГО) составило почти 1,8 млн штук, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Моторно-транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ), сумма страховых платежей составила 1,3 млрд грн (+ 20%). Страховщики ОСАГО сделали более 37,5 тысяч выплат пострадавшим в ДТП — этот показатель вырос на 10,3%; сумма выплат увеличилась на 15,1% и составила почти 680,3 млн грн.

По данным МТСБУ, количество требований, урегулированных по европротоколу, выросла на 10,3% и составила 13 тысяч.

Сумма выплат, осуществленных по этой страховой услуге, увеличилась на 13% и составляет более 123 млн грн. Удельный вес выплат по европротоколу в общем количестве выплат — 34,8%, а в общей сумме выплат 18%.

За период с начала заключения электронных договоров страхования в феврале 2018 года до конца I квартала 2020 года количество электронных договоров ОСАГО превысила 1,9 млн штук.

Сумма страховых платежей по таким договорам составила более 1,5 млрд грн.

За первые три месяца текущего года доля электронных договоров в общем количестве заключенных за этот период договоров страхования подошла к 30%.

В первом месяце II квартала показатель количества электронных договоров ОСАГО уверенно преодолел отметку в 2 млн штук: на конец апреля 2020 года заключен 2,17 млн электронных договоров на общую сумму 1,7 млрд грн. Только за прошлый месяц страхователи заключили рекордное количество электронных договоров за месяц — 250 тысяч штук.

Количество заключенных договоров международного страхования "Зеленая карта" в I квартале несколько снизилась (-2,25%) из-за ограничения трансграничного автомобильного движения, вызванного пандемией коронавируса, и составила 207,8 тысяч, сумма начисленных страховых премий по ним составляет 356,8 млн грн (-21,3%).

По договорам международного страхования урегулировано 1 тысячу 711 требований на сумму более 4,2 млн евро, что превышает показатели соответствующего периода 2018 года на 39,2% по количеству и на 78,9% по сумме урегулированных требований.

С января по март включительно МТСБУ за выплатило пострадавшим в ДТП из гарантийных фондов Бюро больше 52,7 млн грн, общее количество выплат составила 1 тысяча 694 штук.

Кроме этого, еще одной существенной статьей являются выплаты по водителей льготных категорий, удельный вес которых в общем количестве вырос более чем на 2 процентных пункта: с 14,76% в I квартале прошлого года до 16,71% за аналогичный период 2020 года.

МТСБУ осуществило для таких водителей 282 выплат на общую сумму почти 8,6 млн грн. Количество выплат выросла на 13,2%, сумма — на 10%.

По обязательствам по ОСАГО страховщиков, признанных банкротами, из фондов МТСБУ в I квартале 2020 года сделано 368 выплат на общую сумму почти 7,9 млн грн. Доля таких выплат в общем количестве составляет 21,7%, в общей сумме — 14,9%.

Напомним, в приложении "Дія" для водителей теперь стали доступны цифровые документы — водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и полис автогражданской ответственности (ОСАГО).