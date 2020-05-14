Водительские права, техпаспорт и автогражданка теперь доступны в приложении "Дія"

В приложении "Дія" для водителей теперь стали доступны цифровые документы — водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и полис автогражданской ответственности (ОСАГО).

Как сообщает пресс-служба Моторно-транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ), проверить страховой полис ОСАГО можно с помощью QR-кода техпаспорта, который содержит данные о том, действительно ли полис, а информация считывается через любой смартфон, где установлена ​​"Дія".

"Мобильное приложение будет делать запрос по номеру авто в систему МТСБУ о наличии страхового полиса. Если у вас действительный полис, в меню техпаспорта вы сможете видеть розовый бегущая строка" страховой полис действителен ". А если срок действия полиса закончился, желтый — "страховой полис не действительный", — рассказал о принципе работы автогражданки в смартфоне вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В МТСБУ подчеркнули, что "Дія" отображает информацию исключительно о договоре страхования, заключенному в отношении транспортного средства, владельцем или зарегистрированным пользователем которого является клиент.

При этом, поиск осуществляется по государственным регистрационным номером транспортного средства (ТС). Если клиент не является владельцем или зарегистрированным пользователем ТС, "Дія" не будет отражать информацию о заключенных договорах страхования.

В случае, если договор страхования заключен сегодня, то он может попасть на ресурс, к которому обращается "Дія", не раньше, чем завтра утром. Синхронизация баз данных осуществляется в течение ночи.

Если при внесении информации в Единую централизованную базу данных МТСБУ страховщиком допущена ошибка в данных по государственному номерного знака ТС, то договор не отразится в приложении.

Дополнительно проверить данные можно на интернет-сайте МТСБУ в разделе "Проверка автогражданки". Для исправления ошибок необходимо обратиться к страховщику, с которым был заключен договор страхования.

Документы в приложении "Дія" тщательно защищены: данные идентифицированного гражданина обновляются в соответствии с реестром при каждом вхождении в приложение. Каждые три минуты генерируется новый QR-код, просканировав который можно убедиться в подлинности документа.

"Мы сделали большой шаг вперед относительно диджитализации области автострахования, потому что с сегодняшнего дня полис страхования является в цифровом приложении "Дія". А это более 8 млн полисов внутреннего автострахования по всей стране. И с каждым годом владельцев автогражданки становится все больше... За последние годы нами введен ряд электронных сервисов, которые делают жизнь современного украинского проще и удобнее: это электронный полис, электронный европротокол, система прямого урегулирования, электронные сервисы МТСБУ. В электронном виде состоят почти 25% договоров ОСАГО, общее количество которых составило уже более 1,5 млн договоров. Страховые компании модернизировали свою работу и уже работают онлайн относительно продаж полисов и обслуживания клиентов", — рассказал генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

Напомним, в Украине в среду, 22 апреля, презентовали цифровой паспорт в правительственном мобильном приложении "Дія".

Как известно, изначально Министерство цифровой трансформации обещало запустить цифровые паспорта до конца февраля 2020 года, однако бета-тестирование документов в приложении "Дія" стартовало лишь 7 апреля. До этого Минцифры искало волонтеров-тестировщиков среди украинцев, у которых есть и ID-карта, и биометрический загранпаспорт.

Согласно решению правительства от 15 апреля, паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов.