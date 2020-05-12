Утечка данных украинцев: бот заблокирован, но Минцифра все же хранит данные "Дії"

Telegram-бот, использующий данные миллионов украинцев, был заблокирован, а Главное следственное управление Национальной полиции внесло ведомости в Единый реестр досудебных расследований и возбудило уголовное производство по факту распространения персональной информации граждан. произошедшее квалифицируется по части 2 статьи 361 Уголовного кодекса Украины — несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, что привело к утечке, потере, подделке, блокированию информации, искажению процесса обработки информации или к нарушению установленного порядка ее маршрутизации.

Оперативное сопровождение расследования осуществляет департамент киберполиции Нацполиции Украины, сообщает пресс-служба МВД.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным МВД, предварительный анализ установил, что объем противоправно обнародованных данных — это компиляция из информационных баз различных государственных ведомств и негосударственных организаций за предыдущие годы. Отношения к началу работы государственного мобильного приложения "Дія" он не имеет, утверждают в ведомстве.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что утечка данных, которые впоследствии использовал Telegram-бот, не связана с работой государственного сервиса "Дія", поскольку приложение не имеет базы данных и не накапливает подобную информацию. Также, по его словам, количество информации, которая была доступна в боте, намного превышает ту, с которой работает "Дія".

Впрочем, 7-й пункт правил использования приложения "Дія" гласит, что "персональные данные сохраняются Министерством цифровой трансформации в течение срока функционирования электронного кабинета субъекта персональных данных на портале "Дія", если законодательством не определен другой срок их хранения, или до отзыва субъектом персональных данных своего согласия на обработку персональных данных".

Напомним, что ранее стало известно, что объемы личных данных украинцев оказались в интернете. Получить доступ к документам, контактам и даже паролям в социальных сетях предлагали через обычный бот в Telegram-канале. В министерстве цифровой трансформации сразу опровергли информацию о том, что утечка может быть связана с работой государственного сервиса "Дія", а Служба безопасности Украины (СБУ) начала следственные действия.