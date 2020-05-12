В сеть попали личные данные украинцев, которые обвинили в этом "Дію". Министр все отрицает

Большие объемы личных данных украинцев оказались в интернете. Получить доступ к документам, контактам и даже паролям в социальных сетях предлагают через обычный бот в Telegram-канале. В министерстве цифровой трансформации уже опровергли информацию о том, что утечка может быть связана с работой государственного сервиса "Дія", а Служба безопасности Украины (СБУ) начала следственные действия.

О появлении бота, с помощью которого можно получить доступ к базам данных, сообщили пользователи соцсетей. Как написал на своей странице в Facebook руководитель общественной организации "Электронная демократия" Владимир Фльонц, в базе данных бота объединены данные государственных реестров, базы "Новой почты" и пароли социальных сетей.

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"Соединили вместе данные государственных реестров, базы "Новой почты", пароли из Вконтакта и Linkedin, обильно приправили банковской тайной и результат, как говорится, на табло: мне показало не только паспортные данные, мои старые пароли (старые, но на тот момент настоящие!) но и данные с биометрических паспортов (включая фото). И вишенка на торте — водительское удостоверение, о котором я даже не догадывался. Даже в "Діє" его не показывает, а у ребят в базе — есть", — написал он.

Скриншот записи в Facebook Владимира Фльонца

Другие пользователи, которые проверили работу бота, отмечают, что данные, содержащиеся в нем, не устаревшие. Более того, у него есть возможность "подтянуть" также и данные родственников.

Скриншот записи в Facebook Александра Шевченко

На информацию об утечке данный отреагировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, с работой государственного сервиса "Дія" произошедшее не связано.

"Это невозможно даже теоретически. Во-первых, и это главное, у "Дії" не имеет базы данных и не накапливает такую информацию. Во-вторых, количество информации, которая доступна в указанном боте, намного — в десятки, а то и сотни раз — превышает ту, с которой работает "Дія", — заявил он.

По словам Федорова, предварительный анализ информации свидетельствует о том, что в нем используются старые базы данных, которые уже давно доступны в скрытой части интернета — Даркнете. По словам Федорова, это базы данных ПриватБанка периода до его национализации, а также других частных, а не государственных компаний.

Скриншот публикации в Facebook Михаила Федорова

По словам министра, СБУ уже отреагировала на произошедшее и начала следственные действия относительно работы бота.

В то же время, как заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, Федоров обещает в течение дня предоставить информацию о том, "кто и как сливает данные из госреестров".

Напомним, в апреле в Министерстве цифровой трансформации сообщили, что за два месяца работы приложения "Дія", его загрузили 2 млн 25 тысяч граждан Украины.