Бизнес 9 минут назад

Минцифры отчиталось о результатах активности предпринимателей на портале "Дія"

За месяц работы с помощью этой услуги закрылось больше ФЛП, чем открылось

Минцифры отчиталось о результатах активности предпринимателей на портале "Дія" Минцифры отчиталось о результатах активности предпринимателей на портале "Дія"
Фото: Bituk.Media

Министерство цифровой трансформации (Минцифры) обнародовало данные об открытии, закрытии и изменения данных по физлицам-предпринимателям (ФЛП) на портале "Дія".

Об этом пресс-служба министерства сообщила в Facebook

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Так, за месяц работы услуги:

 открыто 4 тысячи 7 ФЛП;

 изменены данные по 5 тысячам 78 ФЛП;

 закрыто 5 тысяч 726 ФЛП.

Ранее в Минцифры информировали, что на портале государственных услуг "Дія" уже можно получить 27 публичных услуг онлайн, в частности — стать предпринимателем, сменить вид деятельности или прекратить ее.

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При этом, в ведомстве заявляли, что открыть собственное дело можно за 10 минут.

Напомним, в начале апреля Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры), по примеру Польши, запустило мобильное приложение "Дій вдома" для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

Перед этим стало известно, что за 2 месяца правительственное мобильное приложение "Дія" уже загрузило более 2 млн украинцев.

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