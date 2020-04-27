IT и Телеком 40 минут назад

На портале "Дія" появилась услуга для безработных

Для получения услуги необходимо сделать три шага

На портале "Дія" появилась услуга для безработных На портале "Дія" появилась услуга для безработных
Фото: Слово і Діло

На онлайн-портале государственных услуг "Дія" появилась новая электронная услуга по регистрации и оформлению выплат пособия по безработице.

Как сообщает отдел коммуникаций Государственного центра занятости, соответствующее решение принято Кабинетом министров 24 апреля из-за постановления "О реализации экспериментального проекта по регистрации, перерегистрации безработных и назначения выплаты пособия по безработице в электронной форме".

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Для получения услуги необходимо сделать три шага:

– авторизоваться в кабинете пользователя на портале "Дія" с помощью электронной подписи, электронной системы идентификации Bank ID или Mobile ID;

– заполнить только одну онлайн-анкету, вопросы которой будут определять перечень документов (паспорт, документы об образовании, трудовая книжка и другие);

– получить подтверждение на электронную почту или на телефон о предоставлении статуса безработного и выплаты помощи по безработице, сообщения о необходимости доработки или аргументированный отказ.

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На период карантина статус и назначение пособия по безработице присваивается в первый же день после подачи такого заявления.

После завершения карантина будет изменено время рассмотрения заявления, а также появится функционал для прямой коммуникации менеджера Службы занятости и пользователя по поиску работы.

Проект реализован в партнерстве Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства цифровой трансформации, совместно с Государственной службой занятости (ГСЗ) и при поддержке проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".

По состоянию на 27 апреля 2020 года, количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 431,9 тысяч человек, что почти на 119 тысяч или на 38% больше, чем на эту же дату прошлого года (по состоянию на 27 апреля 2019 количество безработных составляло 313 тысяч).

С начала карантина, то есть, начиная с 12 марта, в службе занятости зарегистрировалось 127,4 тысяч безработных.

Дополнительная онлайн-услуга позволит упростить процедуру обращения безработных в центры занятости для регистрации и назначения пособия по безработице.

Напомним, в начале апреля Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры), по примеру Польши, запустило мобильное приложение "Дій вдома" для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

Перед этим стало известно, что за 2 месяца правительственное мобильное приложение "Дія" уже загрузило более 2 млн украинцев.

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