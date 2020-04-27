На портале "Дія" появилась услуга для безработных

На онлайн-портале государственных услуг "Дія" появилась новая электронная услуга по регистрации и оформлению выплат пособия по безработице.

Как сообщает отдел коммуникаций Государственного центра занятости, соответствующее решение принято Кабинетом министров 24 апреля из-за постановления "О реализации экспериментального проекта по регистрации, перерегистрации безработных и назначения выплаты пособия по безработице в электронной форме".

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Для получения услуги необходимо сделать три шага:

– авторизоваться в кабинете пользователя на портале "Дія" с помощью электронной подписи, электронной системы идентификации Bank ID или Mobile ID;

– заполнить только одну онлайн-анкету, вопросы которой будут определять перечень документов (паспорт, документы об образовании, трудовая книжка и другие);

– получить подтверждение на электронную почту или на телефон о предоставлении статуса безработного и выплаты помощи по безработице, сообщения о необходимости доработки или аргументированный отказ.

На период карантина статус и назначение пособия по безработице присваивается в первый же день после подачи такого заявления.

После завершения карантина будет изменено время рассмотрения заявления, а также появится функционал для прямой коммуникации менеджера Службы занятости и пользователя по поиску работы.

Проект реализован в партнерстве Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства цифровой трансформации, совместно с Государственной службой занятости (ГСЗ) и при поддержке проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".

По состоянию на 27 апреля 2020 года, количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 431,9 тысяч человек, что почти на 119 тысяч или на 38% больше, чем на эту же дату прошлого года (по состоянию на 27 апреля 2019 количество безработных составляло 313 тысяч).

С начала карантина, то есть, начиная с 12 марта, в службе занятости зарегистрировалось 127,4 тысяч безработных.

Дополнительная онлайн-услуга позволит упростить процедуру обращения безработных в центры занятости для регистрации и назначения пособия по безработице.

Напомним, в начале апреля Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры), по примеру Польши, запустило мобильное приложение "Дій вдома" для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

Перед этим стало известно, что за 2 месяца правительственное мобильное приложение "Дія" уже загрузило более 2 млн украинцев.