Минцифры запустило приложение для контроля за соблюдением обсервации при коронавирусе

Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры), по примеру Польши, запустило мобильное приложение "Дій вдома" для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

Оно разработано специально для контроля за соблюдением карантина, говорится в описании к приложению "Дій вдома" на сайте Google Play.

В частности, оно необходимо людям, которые должны проходить обсервацию и самоизоляцию, а это:

- вернувшиеся из-за границы;

- пациенты с подтвержденным диагнозом, которые проходят лечение дома;

- лица с подозрением на коронавирусную инфекцию;

- люди, которые контактировали с зараженными.

Указано, что приложение в обязательном порядке устанавливается в смартфоны этих людей. Правда, каким именно образом — пока непонятно. Скорее всего, вместе с подписанием документов о самоизоляции.

Известно, что при установке приложения система определяет геолокацию. Это то место, где потенциальный носитель инфекции должен проходить обсервацию. Дальше на смартфон ежедневно приходят уведомления, после чего пользователь должен сделать фото. Данные сверяются с предыдущими снимками, определяется геолокация, то есть пользователь должен находиться в том месте, которое было зафиксировано при установке приложения.

"В течение дня на протяжении 14 дней человеку будет приходить до 10 push-сообщений. Нужно будет сделать свое фото, и во время осуществления фотографии будет включаться геолокация. Если будет нарушен режим карантина, а неиспользование приложения, по сути, будет нарушением режима карантина, то уже существуют определенные урегулированные суммы штрафов, которые человеку нужно будет заплатить", — пояснил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Также в приложении есть "горячая кнопка" для связи с Минздравом. В планах — добавить новые функции вроде возможности заказа доставки продуктов и лекарств домой.

При этом, если у человека нет смартфона — ему будут звонить сотрудники колл-центра, которые спросят его о здоровье и соблюдении карантина. На данный момент это меньше 5% случаев.

Напомним, закон предусматривает за нарушение карантина административную ответственность — штраф от 17 до 34 тысяч грн, а также уголовную — до 8 лет за решеткой.

Приложение "Дій вдома" уже доступно в Play Market, но пока там чуть больше 10 установок. В App Store оно будет доступно в ближайшее время — сейчас там проходит стандартная проверка.

Как сообщалось, за 2 месяца правительственное мобильное приложение "Дія" уже загрузило более 2 млн украинцев. Сейчас на его счету 2 025 611 уникальных пользователей и 1 651 808 авторизованных пользователей. А еще — это одно из самых популярных приложений в Play Market и AppStore: 1 346 706 Android-пользователей и 670 770 iOS.

На данный момент в приложении доступны: электронное удостоверение водителя и техпаспорт, а также тестируются электронный студенческий и цифровые паспорта.