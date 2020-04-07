IT и Телеком 1 час назад

В "Дії" начали тестировать электронный паспорт и студенческий билет (ФОТО)

В "Дії" стартовал бета-тест электронных паспортов и студенческих

В "Дії" начали тестировать электронный паспорт и студенческий билет (ФОТО) В "Дії" начали тестировать электронный паспорт и студенческий билет (ФОТО)
Проект электронного паспорта. Фото: "Дія"

Команда разработчиков правительственного мобильного приложения "Дія" объявила о преодолении важного рубежа в 2 млн загрузок приложения спустя два месяца после запуска.

На этой неделе стартует бета-тест электронных студенческих билетов и паспортов — цифровых копий загранпаспорта и внутренней ID-карты, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем в Telegram-канале.

Кратко и по делу в Telegram

Указано, что в ближайшие дни все, кто оставил заявки на участие в бета-тесте, получат приглашение на указанный при регистрации почтовый адрес.

По аналогии с предыдущими документами, тестирование будет проходить в несколько этапов — каждый день доступ к сервису планируют открывать для 2000-4000 людей, чтобы распределить нагрузку.

При этом параллельно проходит тестирование студенческого билета. Точная дата официального запуска услуги пока не называется.

Ранее сообщалось, после официального запуска услуги Украина станет второй страной (после Эстонии) в мире с электронными паспортами.

В Минцифры также опубликовали список того, для чего можно будет использовать электронный паспорт вместо обычного:

- во время путешествий железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны;

- на почте;

- при получении медицинских и банковских услуг;

- когда надо предъявить правоохранительным органам и полицейским документ, удостоверяющий личность;

- при получении административных, гостиничных, телекоммуникационных и библиотечных услуг;

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- чтобы пройти систему охраны на входе в административное здание;

- в случае возврата уплаченной за товар денежной суммы;

- при покупке алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин и табачных изделий, когда надо подтвердить возраст.

Кроме того, в перспективе планируется реализовать возможность голосовать на выборах с помощью смартфона через интернет — Минцифры совместно с ЦИК и депутатами уже готовят соответствующий законопроект.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал, как выглядит электронный паспорт гражданина Украины в правительственном мобильном приложении "Дія".

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