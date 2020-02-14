Минцифры показало, как выглядит паспорт в приложении "Дія" (ФОТО)

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал, как выглядит электронный паспорт гражданина Украины в правительственном мобильном приложении "Дія".

Соответствующую фотографию он выложил на своей странице в Facebook.

"Вы знаете, что мы работаем над созданием электронного паспорта. Возможность получить в мобильное приложение цифровой документ смогут владельцы загранпаспорта и ID-карты. С помощью паспорта в смартфоне у нас с вами будет возможность передвигаться по стране на поездах и самолетах, идентифицировать личность в государственных учреждениях, получать посылки (и еще много жизненных ситуаций)", — отметил Федоров.

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Он уточнил, что, как и на водительских удостоверениях, на паспортах будет действовать QR-код для проверки подлинности документа.

По словам министра, в Минцифры долго обсуждали дизайн электронного паспорта.

Ви знаєте, що ми працюємо над створенням електронного паспорта. Можливість отримати в мобільний додаток цифровий... Опубліковано Михайлом Федоровим Четвер, 13 лютого 2020 р.

"Что нужно выносить на лицевую сторону, что спрятать в развернутое отражение при нажатии (там будет скрыта вся-вся информация: срок действительности, пол, гражданство и прочее). Нам кажется, что главные данные паспорта: фото, ФИО, номер документа. Все остальное можно скрыть. Поэтому, в отличие от водительских удостоверений, мы увеличили фото (убили идею его увеличения при нажатии)", — доложил Федоров.

Напомним, 6 февраля приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступно для скачивания, сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

За 4 дня с момента презентации приложения (с 6 по 10 февраля), приложение "Дія" загрузило более миллиона пользователей. Сейчас в приложении доступны только водительские удостоверения. Но впоследствии разработчики обещают добавлять и другие опции.

В частности, Министерство цифровой трансформации в ближайшее время намерено запустить в мобильном приложении "Дія" цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО), цифровой паспорт и электронный студенческий билет.