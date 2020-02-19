Правительственное приложение "Дія" лидирует в App Store и Play Market

Правительственное приложение "Дія" сейчас лидирует по загрузкам в App Store (Украина), а также возглавляет Play Market (Украина).

Об этом сообщает официальная страница приложения в Facebook.

"Можно вечно смотреть на 3 вещи: как растут загрузки "Дія", как она лидирует в App Store (Украина) и как возглавляет Play Market (Украина). Почти 1,5 млн скачиваний — это не шутка. Скоро заведем Tik Tok, чтобы дэнсить на радостях, как дети. Кстати, и Tik Tok мы опережаем", — говорится в сообщении.

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В правительстве также опубликовали статистические цифры по приложению:

- 1,46 млн уникальных пользователей;

- 1,18 млн авторизованных пользователей (через банки);

- 940 тысяч пользователей Android;

- 512 тысяч пользователей iOS;

- 1,18 млн запросов на получение удостоверений;

- 1,18 млн запросов на получение техпаспортов;

- 623 тысячи раз подтянуты водительские права;

- 516 тысяч подтянуты техпаспорта.

Напомним, 6 февраля приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступно для скачивания, сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

За 4 дня с момента презентации приложения (с 6 по 10 февраля), приложение "Дія" загрузило более миллиона пользователей.

По состоянию на 14 февраля в приложении были доступны только водительские удостоверения. Но впоследствии разработчики обещают добавлять и другие опции.

В частности, Министерство цифровой трансформации в ближайшее время намерено запустить в мобильном приложении "Дія" цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО), цифровой паспорт и электронный студенческий билет.