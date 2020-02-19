IT и Телеком 50 минут назад

Правительственное приложение "Дія" лидирует в App Store и Play Market

Всего зафискировано почти 1,5 млн скачиваний мобильного приложения

Правительственное приложение "Дія" лидирует в App Store и Play Market Правительственное приложение "Дія" лидирует в App Store и Play Market
Мобильное приложение "Дія". Фото: kp.ua

Правительственное приложение "Дія" сейчас лидирует по загрузкам в App Store (Украина), а также возглавляет Play Market (Украина).

Об этом сообщает официальная страница приложения в Facebook.

"Можно вечно смотреть на 3 вещи: как растут загрузки "Дія", как она лидирует в App Store (Украина) и как возглавляет Play Market (Украина). Почти 1,5 млн скачиваний — это не шутка. Скоро заведем Tik Tok, чтобы дэнсить на радостях, как дети. Кстати, и Tik Tok мы опережаем", — говорится в сообщении.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В правительстве также опубликовали статистические цифры по приложению:

- 1,46 млн уникальных пользователей;

- 1,18 млн авторизованных пользователей (через банки);

- 940 тысяч пользователей Android;

- 512 тысяч пользователей iOS;

- 1,18 млн запросов на получение удостоверений;

- 1,18 млн запросов на получение техпаспортов;

- 623 тысячи раз подтянуты водительские права;

- 516 тысяч подтянуты техпаспорта.

Читайте также:
Эксперт Интернет ассоциации Украины не рекомендует пользоваться приложением "Дія"

Напомним, 6 февраля приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступно для скачивания, сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

За 4 дня с момента презентации приложения (с 6 по 10 февраля), приложение "Дія" загрузило более миллиона пользователей.

По состоянию на 14 февраля в приложении были доступны только водительские удостоверения. Но впоследствии разработчики обещают добавлять и другие опции.

В частности, Министерство цифровой трансформации в ближайшее время намерено запустить в мобильном приложении "Дія" цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО), цифровой паспорт и электронный студенческий билет.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Microsoft выпустила объединенное приложение MS Office для Android
Microsoft выпустила объединенное приложение MS Office для Android
lifecell запустил мобильный кошелек Paycell
lifecell запустил мобильный кошелек Paycell
Минцифры показало, как выглядит паспорт в приложении "Дія" (ФОТО)
Минцифры показало, как выглядит паспорт в приложении "Дія" (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
Что нас ждет через 10 лет? BooVlog

Новости дня

  1. В Полтавской области открыли новый молокозавод (ФОТО)

  2. Предприниматели требуют у ОП отмены "драконовских" фискальных законов (ФОТО, ВИДЕО)

  3. В Украине выросли зарплаты у представителей самых опасных профессий

  4. В мире появилась криптовалюта, привязанная к коронавирусу

  5. Украинцы переплатили почти 40 млрд грн налогов

Загрузка...