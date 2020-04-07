Приложение "Дія" используют более 2 млн украинцев — Минцифры

Спустя два месяца после запуска мобильного приложения "Дія" его загрузили 2 млн 25 тысяч граждан Украины.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации (Минцифры).

"Мы запустили "Дію" два месяца назад, и за это время существования приложения: 2 млн 025 тысяч 611 — уникальных пользователей, 1 млн 651 тысяча 808 — авторизованных пользователей", — говорится в сообщении.

В Минцифры отмечают, что "Дія" остается одним из самых популярных приложений в украинском Play Market (1,3 млн пользователей) и AppStore (670 тысяч пользователей).

"Сейчас в приложения доступны электронное водительское удостоверение и техпаспорт. А также тестируется е-студенческий и уже скоро будет запущена бета-тестирования цифровых паспортов", — заявили в министерстве.

Напомним, 6 февраля Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры) провело специальное пресс-мероприятие, посвященное официальному запуску мобильного приложения "ДіЯ" в рамках нашумевшей правительственной инициативы "Государство в смартфоне".

В конце октября 2019 года Кабинет министров Украины одобрил запуск экспериментального проекта по применению электронного удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства, которые могут предъявляться полицейским вместо документов, выданных на бланках.