IT и Телеком 40 минут назад

Киевлянин объединил все онлайн-сервисы электронного Кабмина в один портал

Egov.in.ua регулярно обновляет список сервисов, если появляются новые

Киевлянин объединил все онлайн-сервисы электронного Кабмина в один портал Киевлянин объединил все онлайн-сервисы электронного Кабмина в один портал
Фото: Дебет-Кредит

Житель Киева Игорь Николаев запустил Egov.in.ua — это агрегатор всех украинских государственных услуг, которые доступны в онлайне на сегодняшний день, сообщает AIN.UA.

Как отмечает издание, чтобы воспользоваться каким-то сервисом, нужно выбрать его на сайте, после чего пользователя перенаправит на официальную страницу этой услуги на государственном домене. 

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"Если все необходимые электронные услуги будут собраны на одной платформе, информация на которой будет постоянно проверяться на актуальность, это значительно ускорит диджитализацию общества и выработает новые привычки", — рассказал Николаев.

Egov.in.ua регулярно обновляет список сервисов, если появляются новые. Чтобы разместить недостающий сервис на сайте, нужно заполнить форму и отправить заявку команде Egov.in.ua.

Специалисты проверят его и добавят, если он соответствует критериям.

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Напомним,  6 февраля Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры) проводит специальное пресс-мероприятие, посвященное официальному запуску мобильного приложения "ДіЯ" в рамках нашумевшей правительственной инициативы "Государство в смартфоне".

В конце октября 2019 года Кабинет министров Украины одобрил запуск экспериментального проекта по применению электронного удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства, которые могут предъявляться полицейским вместо документов, выданных на бланках.

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