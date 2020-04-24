Цифрова держава в "Дії": як відкрити ФОП не виходячи з браузера

Коли першого квітня я знайшла на пошті пропозицію роботи своєї мрії, я могла би подумати, що це — жарт. Але це було правдою. Як і той факт, що в умовах карантину я повинна якимось чином зареєструвати ФОП.

Мені пощастило: наступного дня Міністерство цифрової трансформації запустило у відкритий доступ портал державних послуг "Дія". Це — точка доступу до всіх публічних послуг, які держава надає громадянам та бізнесу. Тих послуг, які здавались мені нічним кошмаром. До цього моменту літери ФОП лякали мене паперами, чергами і "піди туди, підпиши оце і постав печатку отам".

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У Мінцифрі пообіцяли: такого більше не буде.

За словами Михайла Федорова, віцепрем"єр-міністра — міністра цифрової трансформації, нова система забезпечує найшвидшу в світі реєстрацію бізнесу — всього за 3-4 хвилини. Окрім того, раніше над опрацюванням онлайн-заяв працювали тисячі державних реєстраторів по всій країні. Тепер їх — двадцять, що має значно прискорити процес.

Саме час стати однією з перших, хто спробує новий сервіс на собі.

На онлайн-порталі державних послуг "Дія" зібрано 27 публічних послуг онлайн, зокрема, відкрити ФОП, внести зміни в нього або закрити. Послуги згруповані по категоріям та життєвими подіями. Потрібна мені знайшлась у розділі "Підприємництво".

Усе, що потрібно — це інтернет, паспорт та електронний підпис. Інструкцію, як його отримати, можна переглянути тут. Я скористалась найпростішим способом — через ПриватБанк. Клієнти фінустанови можуть отримати електронний підпис безкоштовно у особистому онлайн кабінеті "Приват24".

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Реєстрація за допомогою електронного підпису виявилась швидшою, ніж авторизація через соцмережі. "Дія" дозволяє подати заяву на відкриття ФОП за 10 хвилин — із запасом на заповнення форми. Я впоралась за 7 хвилин, бо паспортні дані знаю напам"ять. Проте не варто поспішати — слід уважно перевіряти всю особисту інформацію, адже внести зміни у підписану електронним підписом заяву не можна.

На що варто звернути увагу:

➡️ Форма оподаткування. Якщо ви її знаєте і обрали, заяву на перехід на спрощену систему оподаткування буде автоматично надіслано до податкового органу за місцем вашої реєстрації. Якщо ні — короткий тест допоможе вам визначитися.

➡️ КВЕДи. Завжди пишіть першим ваш основний КВЕД.

➡️ Деталі. Назва вулиці, номер квартири, серія паспорта — навіть дрібні помилки можуть стати підставою відмови у державній реєстрації. Залиште порожнім поле "тип приміщення", якщо проживаєте у приватному будинку.

"Дія" вже підключила п'ять реєстрів (Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Єдиний державний реєстр зареєстрованих транспортних засобів та їх власників Міністерства внутрішніх справ, Державний земельний кадастр і Державний реєстр обтяжень рухомого майна). Це означає, що дані з цих реєстрів будуть доступні у вашому особистому кабінеті.

Привітання з відкриттям власної справи я отримала наступного дня. Швидкість обслуговування викликала подив і одне бажання — щоб таким спілкування з державою було завжди.

Вже пізніше я дізналась, що електронна послуга з реєстрації ФОП існує в Україні ще від 2017 року. І нею скористатись десятки тисяч людей. Але на порталі "Дія" реалізовано ще більш зручний її варіант. Раніше потрібно було заповнити 58 рядків анкети. У своїй анкеті я нарахувала всього 12!

Так, сервісу є над чим працювати. Запис про реєстрацію ФОПу в Єдиному державному реєстрі з"явився на кілька днів раніше, ніж виписка з реєстру — в кабінеті громадянина у "Дії".

Це легко пояснити завантаженістю сервісу: за даними Мінцифри, у перший тиждень роботи відкрито понад 400, закрито 368 і внесено зміни до 630 ФОПів.

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На відкриття власної справи я витратила 15 хвилин, 78 кліків "мишкою" і 33 кроки — щоб заповнити форму, оновити пошту та зварити каву. Якщо усі державні послуги стануть такими, отримувати їх буде навіть цікаво. Шкода, що не можна відкрити ще один ФОП.

Довідково: Онлайн-платформа "Дія" створена Міністерством цифрової трансформації за підтримки міжнародних проєктів. Один із таких — швейцарсько-українська Програма EGAP, яка виконується Фондом Східна Європа.



Тетяна Команицька, спеціально для Delo.ua