В Украине официально презентовали "паспорт в смартфоне"

В Украине в среду, 22 апреля, презентовали цифровой паспорт в правительственном мобильном приложении "Дія".

В онлайн-презентации приняли участие президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль, министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр внутренних дел Арсен Аваков, следует из трансляции презентации в YouTube.

"Мы одни из первых, кто реализовал цифровые паспорта и точно первые, кто предоставил им те же права, которые есть у пластиковых и бумажных документов", — заявил Зеленский.

Он также добавил, что после завершения карантина более чем 19,5 млн граждан Украины, у которых есть ID-карта или биометрический загранпаспорт, смогут пользоваться документами в приложении "Дія".

В свою очередь глава Минцифры Федоров уточнил, с 22 апреля в приложении появится доступ к ID-карте или биометрическому загранпаспорту.

Указано, что в Украине насчитывается около 16 млн собственников биометрических загранпаспортов, и более 4,3 млн собственников биометрических ID-карт.

Как известно, изначально Министерство цифровой трансформации обещало запустить цифровые паспорта до конца февраля 2020 года, однако бета-тестирование документов в приложении "Дія" стартовало лишь 7 апреля. До этого Минцифры искало волонтеров-тестировщиков среди украинцев, у которых есть и ID-карта, и биометрический загранпаспорт.

Согласно решению правительства от 15 апреля, паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов.

Напомним, правительственное приложение "Дія" сейчас лидирует по загрузкам в App Store (Украина), а также возглавляет Play Market (Украина).