Приложение "Дія" нарушает право на приватность и защиту персональных данных — юрист

Правительственное мобильное приложение "Дія" нарушает право на защиту персональных данных и приватность коммуникаций.

Так считает председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, о чем он сообщил в комментарии "Українським новинам".

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"Нарушает, конечно, и не только право на защиту персональных данных. Оно (приложение) нарушает право на приватность. В данном случае речь идет о приватности коммуникаций, потому что фактически орган правительства, который уполномочен это делать, снимает информацию с каналов связи без какого-либо решения (суда)", — заявил правозащитник.

При этом он отметил, что снятие информации должно основываться на законе и иметь легитимную цель.

"Вообще, снятие информации с каналов связи есть ни что иное как оперативно-розыскное мероприятие, предусмотренное законом "Об оперативно-розыскной деятельности", и оно допустимо только по решению председателя Апелляционного суда или его заместителя в отношении людей, которые готовят или совершили тяжкое или особо тяжкое преступление, если иным способом добыть информацию невозможно", — объяснил Захаров.

Также он заверил, что контроль самоизоляции с помощью электронного сервиса "Дій вдома" незаконный.

"Это ввели без какого-либо закона, основываясь только на постановлении правительства. Никакого преступления люди, которые заболели, не совершили, поэтому применять в отношении них такие действия — нарушение права на приватность, в частности, (нарушение) Конституции и Европейской конвенции. Этого делать нельзя было категорически. То есть — это вмешательство в приватность, не основанное на законе. Хотя цель и легитимная — забота о безопасности и здоровье граждан, с этим можно согласиться", — добавил юрист.

Как отмечает Захаров, чтобы такие действия были законными, нужно было вводить чрезвычайное положение в связи с пандемией и прописать меры, которые принимаются для защиты от коронавируса, в специальном законе о чрезвычайном положении, который должен принять парламент.

Напомним, 30 марта Кабинет министров обязал проходить самоизоляцию украинцев, которые вернулись из стран, где зафиксировано распространение коронавирусной инфекции.

При этом граждане, согласившиеся при въезде в Украину на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома", не подлежат обсервации.

Министерство цифровой трансформации создало карту, которая показывает несоблюдение правил самоизоляции теми, кто вернулся из стран, где зафиксированы случаи коронавируса.