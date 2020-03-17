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Страховой случай: лучшие страховые компании по версии журнала ТОП-100.Рейтинги крупнейших

Редакция журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" опросила финдиректоров украинских компаний и определила лучших страховщиков в разных номинациях.

Страховой случай: лучшие страховые компании по версии журнала ТОП-100.Рейтинги крупнейших Страховой случай: лучшие страховые компании по версии журнала ТОП-100.Рейтинги крупнейших

Номинация "КАСКО"

ИНГО Украина

 Акционерная страховая компания "ИНГО Украина" имеет 25-летний опыт работы на рынке. Она один из лидеров по суммам выплат страховых возмещений. Входит в группу наибольших страховых организаций Украины по объему премий и величине собственных активов.

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В июне 2019 года рейтинговое агентство IBI-Rating объявило о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга "ИНГО Украина" по Национальной рейтинговой шкале на уровне "uaАА", что является наивысшим уровнем, свидетельствующим о максимальной надежности компании.

Номинация "Страхование имущества"

Арсенал Страхование

 Компания "Арсенал Страхование" — это группа единомышленников, идущих
к единой цели, команда профессионалов страхового бизнеса. Компания 12 лет успешно развивается и функционирует на страховом рынке Украины.

В 2013-м она вошла в десятку крупнейших страховых компаний страны, в 2014-м —
в пятерку, а в 2018-м — в тройку лидеров. Сейчас это единственная украинская страховая компания со стопроцентным украинским капиталом, которая стала одним из лидеров рынка с долей 8%.

Номинация ОСАГО

Страховая группа "ТАС"

Страховая группа "ТАС" работает Украине 1998 года и является частью Инвестиционно-финансовой группы "ТАС", к которой также принадлежит ряд финансовых, торговых и промышленных структур. Входит в ТОП-3 лидеров отечественного страхования, демонстрируя стабильно высокие финансовые результаты. Имеет разветвленную региональную сеть: 33 региональных дирекций и филиалов, 560 офисов продаж, где работают около 4500 штатных специалистов и страховых агентов. СГ "ТАС" предлагает потребителям более 96 страховых продуктов по разным видам добровольного и обязательного страхования. По итогам 2019 года СГ "ТАС" установила очередной рекорд в продажах: объем привлеченных страховщиком премий достиг 1815,1 млн грн., при этом львиная доля платежей компании, которая уже давно пользуется репутацией лидера рынка автострахования, пришлась именно на договоры КАСКО, полисы ОСГПО и "Зеленую карту".  

Номинация "Добровольное медицинское страхование"

 Альфа Страхование

"Альфа Страхование" (Украина) 20 лет на рынке страхования, входит в топ-10 страховых компаний Украины. Компания предлагает универсальный набор продуктов, которые включают в себя комплексные программы защиты интересов бизнеса и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. Принадлежит к международному холдингу ABH Holdings S.A. (ABHH). Альфа Страхование много лет подряд является лидером по страхованию здоровья.

Номинация "Корпоративное страхование"

ARX

Компания была создана после покупки в 2007 году французской группой AXA страховых компаний ВЕСКО и Украинский страховой альянс. Так на рынке появился самый большой игрок — AXA Страхование. В 2019 году компания стала частью канадского страхового холдинга Fairfax Financial Holdings и на рынок вышла с названием ARX.

Номинация "Страхование инновационных проектов зеленой энергетики"

Европейский страховой альянс

 Европейский страховой альянс на страховом рынке Украины работает с 1994 года. За это время компания заняла устойчивые позиции среди конкурентов и завоевала репутацию надежного партнера среди клиентов. Компания осуществляет корпоративное и личное страхование, разрабатывает новые страховые продукты и технологические решения для повышения качества своего страхового сервиса.

Компания входит в число 20 ведущих страховщиков Украины.

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