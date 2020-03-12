Страхование без страха: почему украинский страховой рынок растет

Страхование в цифрах

По данным Нацкомфинуслуг, за девять месяцев 2019 года украинский страховой рынок в привязке к валовым страховым премиям вырос на 16,3%, до 40,6 млрд грн. Ожидающаяся официальная статистика по итогам года наверняка констатирует сравнимый прирост.

Доля чистых страховых премий в валовых страховых премиях за три квартала 2019-го составила 74,3%, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Динамика по сегментам выглядит следующим образом: объемы страхования жизни выросли на 20%, а рисковый сегмент — на 18,6%. В рисковом сегменте активнее всего росло страхование медицинских затрат (на 58,7%), ДМС (39,3%), автострахование (в сумме КАСКО, ОСАГО и "Зеленая карта" дали прирост на 17,2%), страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений (15,1%), страхование от несчастных случаев (12,1%).

Также выросли активы страховщиков: совокупные активы на 12,6%, до 7,48 млрд грн, в том числе активы для предоставления средств страховых резервов на 17%, до 6,5 млрд грн.

Почему растем

Увеличение сегмента автострахования коррелируется с продажами новых автомобилей, которые, согласно данным аналитического агентства AutoConsulting, в 2019 году выросли на 14% (до 89,4 тыс. единиц). Причем улучшение результата по сравнению с предыдущим годом не в последнюю очередь связано с активизацией кредитных программ импортеров. Все купленные в кредит машины в обязательном порядке страхуются по КАСКО.

Еще один фактор — вступившее в силу в середине прошлого года увеличение лимитов страховых выплат по ОСАГО, вследствие чего полисы подорожали на 15-25%. Кроме того, росту продаж в сегменте ОСАГО способствовало внедрение электронного полиса (действует с февраля 2018 года).

"В 2019 году страховые компании активно наращивали продажи электронных полисов ОСАГО, — отмечает глава страховой компании ARX Андрей Перетяжко. — Сегодня почти 15% договоров "автогражданки" заключаются в электронном виде".

Рост страхования медицинских затрат (иначе говоря, страховка для тех, кто выезжает за рубеж) тоже объясняется объективными факторами. Безвиз вместе с доступностью авиаперелетов от лоукост-перевозчиков стали катализаторами увеличения туристического потока. Причем немалую долю туристов составляют "заробитчане", число которых среди украинцев в последние годы стабильно растет.

Интересно, что кадровый голод, нарастающий вследствие трудовой миграции, отчасти влияет и на страховой рынок. Чтобы удержать персонал, компании все активнее включают медицинские страховки в социальные пакеты сотрудников. Пока эта тенденция характерна больше для крупного бизнеса (IT, АПК, ориентированные на экспорт компании), но продолжающийся отток из страны трудоспособного населения наверняка вынудит обратиться к этому инструменту мотивации и компании среднего уровня.

Перспективы 2020 года и регуляция НБУ

Отечественные страховые компании ожидают, что в 2020 году рынок продолжит рост на уровне показателей прошлого года. Однако итоговый результат во многом будет зависеть от общего развития экономики и состояния смежных рынков.

Также не следует сбрасывать со счетов грядущее изменение регуляторной среды: с 1 июля 2020 года вместо Нацкомфин­услуг за страховым рынком станет присматривать НБУ. Новый регулятор не хочет, чтобы игроки рынка воспринимали его в качестве "страшилки", но недву­смысленно дает понять, что будет более строг в оценке страховых компаний по критериям достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, доходности, качества активов и рискованности операций страховщика.

"Ближайшая цель НБУ в работе со страховым рынком — внедрение европейской модели страхования групп или классов рисков, — отмечает директор департамента лицензирования Национального банка Александр Бевз. — Класс риска будет влиять на риск-профиль компании и, соответственно, интенсивность надзора".

О серьезности намерений НБУ повысить прозрачность страхового рынка свидетельствует создание в январе 2020 года отдельного Департамента по надзору за страховым рынком.

Есть и приятная новость: новый регулятор обещает страховому рынку либерализацию в некоторых аспектах. В частности, планируется значительно сократить перечень обязательных видов страхования, оставив лишь те, которые несут социальную нагрузку, как, например, автогражданская ответственность.