Страховщики ОСАГО сократили сроки урегулирования убытков пострадавших в ДТП

В III квартале 2020 года в Украине заключено 2 млн 240 тысяч договоров обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), что на 8,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Моторно-транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ), сумма страховых платежей составляет 1,65 млрд грн (+ 30%). За указанный период страховщики ОСАГО урегулировали более 36,1 тысяч требований пострадавших в ДТП, по которым выплатили 703,3 млн грн.

Показатель количества урегулированных требований вырос на 9,1%, по сравнению с третьим кварталом 2019 года, суммы выплат — на 13,1%.

Тройка страховщиков-лидеров по количеству заключенных договоров осталась неизменной с предыдущего квартала: НАСК "Оранта", СГ "ТАС" и УПСК. Лидерами по количеству урегулированных требований пострадавших являются СГ "ТАС", НАСК "Оранта", УПСК.

Средний срок урегулирования страховых требований за вред, причиненный имуществу, в третьем квартале составил 73 дня (для требований, урегулированных в срок до 365 дней) против показателя 77 дней во II квартале этого года. В системе прямого урегулирования убытков (ПВЗ) средний срок урегулирования — 40 дней, что на три дня меньше, чем в прошлом квартале.

Доли требований, урегулированных в срок до 60 дней с даты ДТП и до 90 дней, увеличились на 2,5 и 4 процентных пунктов соответственно (с 55,3% до 57,7% и с 69,9% до 73,9%).

В МТСБУ за отчетный период поступило 328 жалоб от пострадавших и страхователей на действия страховых компаний, что на 48 жалоб меньше, чем в предыдущем квартале, и на 72 жалобы меньше, чем по показателям аналогичного периода прошлого года. Тренд к снижению количества жалоб держится весь 2020 год.

Уровень жалоб впервые за долгое время в III квартале составляет менее 1% (0,91%), что на 0,25% меньше, чем в предыдущем квартале. Самый высокий уровень жалоб зафиксирован у страховых компаний "Омега" (9,8%), "Мега-Гарант" (5,0%) и АСКА (5,0%).

Ни одной жалобы не поступало на работу 7 страховщиков: "Мотор-Гарант", "Интер-Полис", СТ "Гарантия", "Граве Украина", "Скарбниця", "Колоннейд Украина", "АСКО-Медсервис".

Согласно графическому информеру "Светофор", увеличилось количество страховщиков, имеющих зеленые индикаторы оценок по всем трем показателям. В III квартале количество таких компаний составляет 29 (против 26 во ІІ квартале).

Как и в предыдущем квартале, ни одна страховая компания не получила "красный свет" по показателю "Оценка деятельности страховщика", и только три страховые компании имеют по этому показателю "желтый цвет" светофора.

В течение отчетного периода два страховщика получили неудовлетворительную оценку по показателю "Качество урегулирования убытков" и четыре — по показателю "Уровень жалоб от пострадавших и страхователей".

Как сообщалось ранее, в I квартале 2020 года количество заключенных договоров автогражданской ответственности (ОСАГО) составило почти 1,8 млн штук, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, с 2015 по 2019 год включительно Моторно-транспортное страховое бюро Украины выплатило пострадавшим в ДТП за страховщиков-банкротов 88 млн грн.