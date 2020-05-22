МТСБУ снизило стоимость полисов "Зеленая карта"

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) установило новые тарифы на полисы "Зеленая карта" для тех, кто едет за границу на авто, сообщает LIGA.net.

По данным агентства, МТСБУ снизило стоимость страховых сертификатов "Зеленая карта" на 4%.

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Так, стоимость "Зеленой карты" в Украине на 15 дней для поездок по Европе на легковых авто снижается до 712 грн (ранее 741 грн), автобусах — до 2 667 грн (2785 грн), грузовых автомобилях — до 1 681 грн (1 748 грн).

Стоимость полиса на один месяц для легковых составляет 1 134 грн (ранее 1 180 грн), автобусов — 3 719 грн (3 868 грн), грузовиков — 1 681 грн (2 321 грн).

Стоимость полугодового и годового полисов "Зеленая карта" для легковых автомобилей составляет 5 032 грн и 6 235 грн соответственно, для автобусов — 13 017 грн и 24 173 грн, для грузовых автомобилей — 10 562 грн и 19 934 грн соответственно.

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Полисы для поездок в Азербайджан, Беларусь, Молдову и Россию на легковых авто на 15 дней стоят 519 грн, один месяц — 763 грн, полгода — 1 757 грн, год — 2 492 грн.

В этом году тарифы росли дважды: 20 марта на 4,7% и 1 апреля на 4,4%.

"Зеленая карта" — система страховой защиты потерпевших в дорожно-транспортном происшествии независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства. "Зеленая карта" распространяется на 47 стран Европы, Азии и Африки.

В Украине полисы "Зеленая карта" реализуются с 2009 года двух видов: для Европы и для Беларуси, Молдовы и России. Также с 1 января 2016 года украинские полисы "Зеленая карта" начали действовать на территории Азербайджана.

Напомним, в I квартале 2020 года количество заключенных договоров автогражданской ответственности (ОСАГО) составило почти 1,8 млн штук, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.