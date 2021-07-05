При МТСБУ начнет работать омбудсмен по ОСАГО

В Моторном (транспортном) страховом бюро анонсировали начало работы омбудсмена в сфере обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.

Как говорится в сообщении бюро, его деятельность будет иметь другой подход, чем рассмотрения жалоб, поступивших в Национальный банк Украины.

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"Задача Нацбанка как регулятора страхового рынка — отреагировать на жалобу, используя административные механизмы, то есть штрафные и другие санкции по отношению к страховой компании, которая должна устранить нарушения. Задача омбудсмена по ОСАГО более "человечна" и нацелена на практическую защиту интересов конкретного потерпевшего", — отмечается в сообщении.

Омбудсмен будет разбираться в обстоятельствах страхового события и процессе его урегулирования, и если для жалобы будут основания — помочь человеку получить возмещение как можно скорее.

Обратиться к нему сможет любой гражданин, которому нужна защита прав в сфере ОСАГО, причем сделать это можно будет бесплатно.

Соответствующее обращение с жалобой в МТСБУ должно быть подано в письменной форме: на бумажном носителе или в электронном виде, с указанием фамилии, адреса, телефона обратившегося и названием страховой компании.

В жалобе должны быть четко изложены все факты, касающиеся страхового события (дата, время, обстоятельства ДТП, информация о договорах ОСАГО участников ДТП, дата и перечень документов, переданных в страховую компанию, а также приложена копия переписки со страховщиком).

Также следует четко указать, в чем именно человек видит нарушение его прав и интересов, что считает неправильным и чего хочет добиться от страховой компании по итогам рассмотрения жалобы.

Решение омбудсмена станет обязательным для выполнения страховщиком-членом МТСБУ. Страховая компания будет обязана в течение 10 дней с момента получения уведомления от омбудсмена выполнить его решение и предоставить в бюро подтверждение этого факта.

В бюро рассчитывают, что омбудсмен поможет минимизировать и без того незначительное количество жалоб на страховщиков ОСАГО, предоставляя компаниям обратную связь о том, что можно улучшить во взаимодействии и обслуживании клиентов.