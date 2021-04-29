Владимир Шевченко, МТСБУ: "На рынке нет серьезных проблем, кроме устаревших законов"

Катализатором революционных изменений стала пандемия коронавируса. Новый регулятор внедрил новые рыночные правила, а пандемия и глобальный карантин усилили и без того мощный тренд на диджитализацию, страховые стартапы и инновационные услуги.

Владимир Шевченко, генеральный директор Моторного транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ), рассказал, какие тренды сейчас влияют на страховой рынок и как изменилось само Бюро, объединяющее страховщиков в нише ОСАГО.

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Какие тренды влияют на автострахование, на деятельность МТСБУ и на вас лично?

— На весь мир, на мой взгляд, сейчас влияют одни и те же тренды. В первую очередь это необходимость адаптироваться к реалиям карантина, ведь большая часть жизни людей протекает в онлайне, и моя собственная не исключение. Пандемия добавила также понимание ценности хорошего сервиса, чувства защищенности и долго­срочного сотрудничества.

Если же говорить о моторном страховании, стало понятно, что автомобиль — это уже не только средство передвижения, но и "островок безопасности" по сравнению, например, с общественным транспортом. Поэтому люди по-прежнему будут оставаться активными автомобилистами, и им будет нужна страховая защита.

Какие реформы в работе МТСБУ произошли за последнее время? Каково их влияние на страховщиков, входящих в состав Бюро, и на жизнь автовладельцев?

— Мы не хотим быть сапожником без сапог, поэтому уже несколько лет оптимизируем деятельность МТСБУ. Очень много было сделано для усовершенствования системы корпоративного управления Бюро. Мы являемся объединением страховщиков, поэтому важно, чтобы для всех компаний-членов были равные условия для участия в развитии моторного страхования. Чтобы каждая компания могла внести свой вклад в нашу работу, чтобы не возникало никаких вопросов к процедуре и качеству принятия совместных решений.

Значительная часть бизнес-процессов и процедур МТСБУ была автоматизирована, например, определение размера расчета и возврата средств из гарантийных фондов Бюро, процедура осуществления регламентных выплат. Продолжается сертификация деятельности Бюро в соответствии со стандартами качества ISO 9001 и внедрение системы электронного документооборота. Для страховщиков и автовладельцев это означает, что с нами становится быстрее и комфортнее взаимодействовать, в том числе и онлайн. Для нас это важно, так как мы стремимся стать полноценной сервисной структурой.

Изменилась ли ситуация с ОСАГО в нашей стране и мире?

— Обо всем мире говорить сложно, но мы анализировали ситуацию по странам Восточной Европы, и могу сказать, что украинский рынок ОСАГО справился с вызовами прошлого года достаточно хорошо на их фоне: мы одна из немногих стран региона, где не упали показатели ни страховых премий, ни выплат. Наш рынок сохранил динамику роста, близкую к предыдущим годам. Итоги прошлого года по рынку ОСАГО: 8,3 млн договоров (+4% к 2019 году), по которым собрано 6,1 млрд грн страховых платежей (+20%). Сделано более 147 тыс. выплат страховщиками (+5,4%) и 6,5 тыс. регламентных выплат из фондов Бюро, общая сумма составила 2,8 млрд грн (+13%) и 216 млн грн соответственно. Как видите, люди не стали меньше страховаться, а страховщики не стали меньше платить пострадавшим. И самое главное, страховые смогли перестроить бизнес-процессы так, чтобы все процедуры были максимально безопасными в период пандемии.

Стала ли диджитализация обязательным условием развития рынка страхования? Что было сделано за последнее время в ОСАГО?

— Стала, и уже давно. Я бы мог все это интервью посвятить рассказу о том, что уже сделано и что мы планируем реализовать для диджитальной трансформации ОСАГО. Но буду краток: только за прошлый год заключено более 3 млн электронных договоров ОСАГО (40% от общего объема), в три раза выросло количество электронных европротоколов, проверить полис ОСАГО теперь можно не только через сайт Бюро, но и через приложение "Дія". Работает много электронных сервисов для страховщиков и партнеров Бюро. Наш рынок относительно легко перенес введение карантинных ограничений именно благодаря ранее запущенным процессам цифровизации.

Назовите самый важный проект для рынка и Бюро сейчас. Как он повлияет на будущее автострахования?

— Я сторонник системной трансформации рынка, всесторонней работы. Но если говорить о конкретных шагах, то самый важный — это принятие нового закона "Об ОСАГО". Страховщики и Бюро еще пять лет назад подготовили редакцию текста нового законопроекта. Предложенный нами документ решил бы все наболевшие проблемы страховой защиты участников дорожного движения: повышение страховых сумм до европейского уровня, выплаты пострадавшим без учета франшизы и износа, ускорение выплат за банкротов и компании, ушедшие с рынка. Также у нас появилась бы полноценная законодательная база для технологической трансформации отрасли. Страховщики и Бюро активно лоббируют необходимость принятия нового закона, но мы не являемся субъектами законодательной инициативы, здесь нужна поддержка регулятора и депутатов.

Эксперты говорили, что переход рынка под управление банковского регулятора приведет к установлению достаточно высоких стандартов работы на рынке. Почувствовали ли вы такие стандарты уже сейчас? Что именно изменилось для рынка ОСАГО?

— Что касается рынка ОСАГО, мы уже придерживаемся высоких стандартов работы. Страховщики ОСАГО постоянно сокращают сроки урегулирования, у нас минимальный уровень жалоб на их работу (меньше 1%), деятельность всего рынка и каждой компании прозрачна. Скажу прямо, на рынке нет никаких серьезных проблем, кроме устаревшего законодательства.

Мы видим, что регулятор понимает социальную значимость нашего вида страхования: в частности, уже поднят вопрос увеличения страховых сумм. Рассчитываем, что найдем поддержку НБУ относительно модернизации отраслевого законодательства, но, скорее всего, работа над законом "Об ОСАГО" начнется после законов "О финансовых услугах" и "О страховании", так как они верхнеуровневые и регулируют деятельность всей сферы страхования.

Те изменения, которые сейчас инициирует НБУ (например, усиление требований к платежеспособности, структуре собственности, активам) будут способствовать стабильности рынка страхования, если будут вводиться постепенно и с учетом наших экономических реалий.

Каким вы видите автострахование через пять-десять лет? Поменялись ли эти планы в карантинных реалиях?

— Это будет просто фантастика. У нас есть дорожная карта цифровой трансформации отрасли, и мы двигаемся вперед согласно ее положениям. Через несколько лет все будет делаться несколькими нажатиями клавиш компьютера или движениями по экрану гаджета. Онлайн-заключение всех договоров, автоматическая фиксация обстоятельств ДТП, например, с помощью дронов, автоматический расчет страхового возмещения и "подтягивание" из различных баз данных, необходимых для оформления выплаты документов, удаленное урегулирование, новые каналы коммуникации страховщиков и страхователей. В итоге выплаты будут делаться намного быстрее и требовать меньших хлопот. Ну и, конечно, автоматическая фиксация, проверка, возможно, и автоматическое продление полиса ОСАГО. Водителям придется стать ответственнее.

Какие компетенции вам понадобились в 2020 году больше всего? Какие появились новые?

— Хочется сказать в шутку, что умение пользоваться программами удаленной работы. Я думаю, что больше всего пригодился навык объединять людей: в Бюро входит 48 компаний, нам удавалось эффективно взаимодействовать в процессе принятия совместных решений. Умение собрать прекрасную команду: мы ничего не потеряли в качестве и скорости работы на карантине, потому что являемся слаженным коллективом профессионалов.