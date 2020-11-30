Нацбанк начал выполнять функции Координационного совета МТСБУ

Правление Национального банка Украины (НБУ) начало выполнять функции Координационного совета Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

В НБУ отмечают, что функции Координационного совета МТСБУ перешли в Нацбанк с 29 августа 2020 года, так как итоговое заседание Нацкомфинуслуг по выполнению этих функций состоялась 29 апреля 2020 года.

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Если в течение 120 дней заседания Координационного совета не созывается, его функции переходят к регулятору рынков финансовых услуг.

Таким органом в соответствии с законом о "сплите" является Национальный банк, который принимает решения, связанные с выполнением функций Координационного совета МТСБУ.

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Закон вступил в силу с 1 июля 2020 года.

Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.

Отметим, что в начале октября в НБУ был создан департамент по надзору за небанковским рынком.