В НБУ создали департамент по надзору за небанковским рынком

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение о создании Департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг.

Как сообщает пресс-служба регулятора, создание Департамента произошло из-за трансформации Департамента надзора за страховым рынком и приведения названия подразделения в соответствии с выполняемыми им функций. Н

Ранее Департамент надзора за страховым рынком был создан в результате внутренней трансформации структуры Национального банка в пределах проекта "сплит".

Департамент будет осуществлять пруденциальный надзор за рынком небанковских учреждений

Главные функции Департамента:

– безвыездный надзор на индивидуальной и консолидированной основе;

– оперативное реагирование на факты нарушения участниками рынка требований законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка, применение адекватных мер воздействия;

– определение при осуществлении надзора связанных с небанковскими учреждениями лиц и осуществления контроля за операциями с такими лицами;

– контроль за соблюдением небанковскими учреждениями требований законодательства Украины по вопросам проведения внутреннего и внешнего аудита.

Читайте также: НБУ отобрал лицензии у четырех кредитных союзов

Структура Департамента построена с учетом осуществления надзора за всеми участниками рынка небанковских финансовых услуг

В состав департамента войдут три управления и один отдел:

– управление надзора за страховым рынком;

– управление надзора за кредитными союзами;

– управление надзора за финансовыми компаниями;

отдел внедрения надзорных процедур.

Читайте также: НБУ планирует установить критерии риска для финкомпаний

Департамент входит в блок "пруденциального надзора", куратором которого по вертикали подчинения является Первый заместитель Председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины обнародовал Белую книгу "Будущее регулирования рынка кредитования финансовыми компаниями".

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Его целью является улучшение регулирования в сфере финансовых услуг путем ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.

Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.