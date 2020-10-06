НБУ отобрал лицензии у четырех кредитных союзов

Национальный банк Украины (НБУ) после рассмотрения заявлений, поданных финансовыми учреждениями, отозвал лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) четырех финансовых учреждений.

Как сообщает пресс-служба регулятора, речь идет о четырех кредитных союзах:

КС ИС "Будова";

КС "Ольвия";

КС "Лепта";

КС "Интер-Инвест".

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Проверить действующие лицензии финансового учреждения можно на сайте Национального банка. Отзыв лицензии не лишает кредитный союз обязанности выполнять свои обязательства перед членами такого кредитного союза.

Члены кредитного союза также должны выполнять свои обязательства перед кредитным союзом. В частности, те члены кредитного союза, кто имеет задолженность по кредитам, должны рассчитаться в сроки и в размере, предусмотренными условиями договоров. Вклады членов кредитного союза, а также начисленные проценты являются их частной собственностью независимо от наличия или отсутствия в союзе действующих лицензий (требования Закона Украины "О кредитных союзах").

В случае прекращения членства в кредитном союзе вступительный взнос гражданину не возвращается. Возвращение обязательного паевого и других взносов (кроме вступительного) происходит в порядке, предусмотренном уставом кредитного союза, но не позднее, чем через один месяц после принятия общим собранием или наблюдательным советом кредитного союза соответствующего решения.

Возвращение вкладов производится по взаимному согласию сторон или не позднее срока, предусмотренного соответствующим договором.

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Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины обнародовал Белую книгу "Будущее регулирования рынка кредитования финансовыми компаниями".

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Его целью является улучшение регулирования в сфере финансовых услуг путем ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.

Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.