YouControl и НКЦБФР решили вместе бороться против мошенников на финансовом рынке

25 сентября 2020 года система YouControl и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба НКЦБФР, стороны договорились о сотрудничестве для обмена опытом и повышения прозрачности бизнес-среды в Украине и снижения уровня мошенничества.

Отмечается, что это станет важным шагом по расширению спектра информационных технологий, которые государственные учреждения используют в своей работе.

"Сотрудничество с НКЦБФР позволит нам внести свой вклад в то, чтобы как можно больше отечественного бизнеса работало честно и без "соблазна" использовать свои доходы противозаконно. Надеемся, в результате сотрудничества сможем помочь рынку выйти на уровень мирового понимания норм комплаенс и финмона", — заверил основатель и СЕО YouControl Сергей Мильман.

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Эксперты компании планируют поделиться экспертизой с сотрудниками НКЦБФР во время учений, круглых столов и рабочих групп.

Кроме этого, планируется совместная подготовка исследований и аналитических материалов. Со своей стороны НКЦБФР подготовит рекомендации по совершенствованию системы YouControl по тем направлениям, где она может быть полезной в борьбе с экономическими преступлениями.

YouControl — аналитическая система на основе открытых данных, которая из более чем 100 источников формирует полное досье на каждую компанию Украины, отслеживает изменения и визуализирует связи.

Платформа предоставляет информацию о компании ЕС, Великобритании и РФ. Технология YouControl позволяет за минуту получить актуальную на момент запроса информацию о компании, ООО или физическое лицо.

Стоит напомнить, что НКЦПФР, согласно "закону о сплите" с 1 июля 2020 года, кроме основных полномочий на фондовом рынке, является регулятором в системе накопительного пенсионного обеспечения, регулирования и надзора за функционированием финансово-кредитных механизмов и управлении имуществом при строительстве жилья и операций с недвижимостью.