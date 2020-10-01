Финансы 10 минут назад

YouControl и НКЦБФР решили вместе бороться против мошенников на финансовом рынке

Стороны договорились о сотрудничестве для обмена опытом и повышения прозрачности бизнес-среды в Украине и снижения уровня мошенничества

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

25 сентября 2020 года система YouControl и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба НКЦБФР, стороны договорились о сотрудничестве для обмена опытом и повышения прозрачности бизнес-среды в Украине и снижения уровня мошенничества.

Кратко и по делу в Telegram

Отмечается, что это станет важным шагом по расширению спектра информационных технологий, которые государственные учреждения используют в своей работе.

"Сотрудничество с НКЦБФР позволит нам внести свой вклад в то, чтобы как можно больше отечественного бизнеса работало честно и без "соблазна" использовать свои доходы противозаконно. Надеемся, в результате сотрудничества сможем помочь рынку выйти на уровень мирового понимания норм комплаенс и финмона", — заверил основатель и СЕО YouControl Сергей Мильман.

Читайте также:
НКЦБФР установила перечень финансовых агентов на фондовом рынке

Эксперты компании планируют поделиться экспертизой с сотрудниками НКЦБФР во время учений, круглых столов и рабочих групп.

Кроме этого, планируется совместная подготовка исследований и аналитических материалов. Со своей стороны НКЦБФР подготовит рекомендации по совершенствованию системы YouControl по тем направлениям, где она может быть полезной в борьбе с экономическими преступлениями.

YouControl — аналитическая система на основе открытых данных, которая из более чем 100 источников формирует полное досье на каждую компанию Украины, отслеживает изменения и визуализирует связи.

Платформа предоставляет информацию о компании ЕС, Великобритании и РФ. Технология YouControl позволяет за минуту получить актуальную на момент запроса информацию о компании, ООО или физическое лицо.

Стоит напомнить, что НКЦПФР, согласно "закону о сплите" с 1 июля 2020 года, кроме основных полномочий на фондовом рынке, является регулятором в системе накопительного пенсионного обеспечения, регулирования и надзора за функционированием финансово-кредитных механизмов и управлении имуществом при строительстве жилья и операций с недвижимостью.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Фонд гарантирования разоблачил еще двух мошенников на финансовом рынке Украины
Фонд гарантирования разоблачил еще двух мошенников на финансовом рынке Украины
НКЦБФР изменила систему аттестации специалистов фондового рынка
НКЦБФР изменила систему аттестации специалистов фондового рынка
Украинские студии озвучки начали официальное сотрудничество с Netflix
Украинские студии озвучки начали официальное сотрудничество с Netflix
Загрузка...
Новое видео
Как пиар может работать в качестве канала коммуникации — Александр Стенькин, Watsons

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине начали производить собственное искусственное мясо

  3. Бизнес на субаренде жилья: законно ли и сколько можно заработать в месяц

  4. Новый рекорд: за сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 4 069 человек

  5. Война в Нагорном Карабахе: что сейчас происходит в горячих точках и как реагирует мир

Ивент
Рэнди Цукерберг на киевском форуме раскроет инновационные бизнес-тренды мира
Рэнди Цукерберг на киевском форуме раскроет инновационные бизнес-тренды мира
Украинские предприниматели, стартаперы и все желающие получат уникальную возможность послушать Рэнди Цукерберг в режиме реального времени 8 октября 2020 года во время Kyiv Smart City Forum 2020
Загрузка...