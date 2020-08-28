НКЦБФР установила перечень финансовых агентов на фондовом рынке

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла проект решения "Об установлении перечня небанковских финансовых учреждений, которые обязаны выполнять обязанности финансовых агентов".

Как сообщает пресс-служба регулятора, документ устанавливает перечень небанковских финучреждений, которые должны выполнять обязанности финансовых агентов согласно требованиям международных договоров, содержащих положения об обмене информацией для налоговых целей, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

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Кроме этого, финкомпании должны проводить свою деятельность также и на основании межведомственных и международных договоров, содержащих положения об обмене информацией для налоговых целей.

В частности, они должны предоставлять информацию о подотчетных счетах в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и Правительством США для выполнения налоговых правил и положений Закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA).

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В перечень входят профессиональные участники фондового рынка, которые проводят:

– деятельность по торговле ценными бумагами — брокерскую деятельность;

– деятельность по торговле ценными бумагами;

– депозитарную деятельность;

НКЦБФР также согласовала проект приказа Министерства финансов Украины относительно порядка заполнения и представления финансовыми агентами отчета о подотчетных счетах.

В документе указано, что финансовые агенты для предоставления этих отчетов должны подключиться к порталу IDES (International data exchange service — Международная служба обмена данными).

Инструкция пользователя IDES размещена на веб-сайте Службы внутренних доходов США https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-ides-resources-and-support-information.

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Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины обнародовал Белую книгу "Будущее регулирование рынка кредитования финансовыми компаниями".

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Его целью является улучшение регулирования в сфере финансовых услуг путем ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.

Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.