НБУ утвердил новый порядок финансового мониторинга для небанковских финучреждений

Национальный банк Украины утвердил Положение об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга.

Как сообщает пресс-служба регулятора, документ разработан в связи с введением в действие 28 апреля 2020 года новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга.

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По информации НБУ, действие Положения распространяется на участников небанковского финансового рынка, государственное регулирование и надзор за которыми в сфере финансового мониторинга осуществляет Нацбанк.

В частности, отдельные требования к небанковским финкомпаниям являются упрощенными по сравнению с банками, например:

большинству учреждений рекомендовано иметь систему автоматизации процессов по финмониторингу, однако обязательной она является только для платежных систем, работающих с денежными переводами в режиме онлайн;

оценка риска клиентов происходит по упрощенным методам, в том числе, финкомпаниям предоставлена ​​возможность оценивать риск не каждого клиента отдельно, а на групповой основе;

установлены особые меры по проверке клиентов и выгодоприобретателей для страховых компаний;

небанковские учреждения не согласовывают с Нацбанком кандидатуру ответственного работника за финмониторинг. К тому же, этому сотруднику разрешается совмещение и совместительство по должности.

Идентификация и верификация клиента возможна в нескольких вариациях. Кроме физического присутствия и копии оригиналов документов для небанковских учреждений, как и для банков, также доступна полная идентификация и верификация клиента.

Полноценными моделями верификации являются: использование BankID НБУ, квалифицированной электронной подписи (КЭП), сеанса видеотрансляции, а также верификация с помощью ресурса государственных онлайн-услуг "Дія".

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Упрощенными моделями верификации являются: BankID НБУ, КЭП, считывание данных с чипа биометрического документа, верификация данных с бюро кредитных историй.

В то же время, Положение определяет порядок идентификации клиента с привлечением агента и использование информации о проверке клиента, полученной от третьей стороны. Теперь для заключения договора страхования или оформления займа в финансовой компании или кредитном союзе визит в отделение или личная встреча с представителем учреждения уже не нужны.

Кроме этого, НБУ утвердил и опубликовал новое Положение о применении мер воздействия на небанковские финансовые учреждения за нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга.

Новый закон предусматривает следующие меры воздействия на финучреждения, а именно:

- письменное предупреждение;

- заключение Национальным банком письменного соглашения с учреждением;

- возложение на учреждение обязанности отстранения от работы должностного лица учреждения.

Все решения о применении мер воздействия в Национальном банке принимаются коллегиальным органом — правлением Национального банка или Комитетом, которому делегированы отдельные полномочия по регулированию и надзору.

При рассмотрении коллегиальным органом Национального банка вопроса о применении мер воздействия, предусмотрена возможность присутствия представителя учреждения для личной дачи объяснений или возражений. Позиция учреждения будет учитываться при принятии решения о применении меры воздействия.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины обнародовал Белую книгу "Будущее регулирования рынка кредитования финансовыми компаниями".

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Его целью является улучшение регулирования в сфере финансовых услуг путем ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.

Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.