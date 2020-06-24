НБУ стал членом международной сети кредитных союзов

Национальный банк Украины (НБУ) присоединился к Международной сети регуляторов кредитных союзов (International Credit Union Regulators Network (ICURN) благодаря содействию проекта технической помощи USAID CAP.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка, передает БизнесЦензор.

Как сообщает пресс-служба регулятора, приобретение НБУ членства в международной организации состоялось при содействии проекта технической помощи USAID CAP.

Основной миссией сети ICURN является поддержка ее членов в эффективном регулировании деятельности кредитных союзов и кооперативов по предоставлению финансовых услуг путем обмена информацией, исследованиями, лучшими практиками в сфере надзора и осуществления координации между регуляторами на международном уровне.

В частности, 23 июня 2020 года представители Национального банка приняли участие в ежегодной конференции ICURN, во время которой с презентациями выступили, в частности, представители Центробанка Ирландии, банка Англии, Резервного банка Индии, регуляторы других стран. В центре внимания всех выступлений оставалась проблематика COVID-19 и преодоление негативных последствий пандемии для деятельности кредитных союзов, а также роль и возможности регуляторов в этой сфере.

24 июня Национальный банк Украины принял участие в Ежегодном общем собрании организации как полноправный ее член.

Членство в ICURN, активное взаимодействие с регуляторами из более чем 30 стран и международный опыт позволит Национальному банку сформировать эффективную систему регулирования и надзора за деятельностью кредитных союзов, будет способствовать устойчивому развитию рынка финансовых услуг Украины.

ICURN — независимая, некоммерческая ассоциация, созданная в 2007 году, зарегистрирована в США, руководящим органом является независимый совет директоров (на добровольных началах), состоит из 9 комитетов. Сеть способствует продвижению руководящих принципов саммита G-20, которые призывают к усилению координации между регуляторами финансовых услуг.

Международная сеть регуляторов кредитных союзов ICURN является платформой для обмена между ее членами информацией, лучшими практиками, инструментами в сфере регулирования финансовых услуг. Членам сети предоставляется доступ к исследованиям и других материалов, разработчиком которых является ICURN. Членом ICURN может стать любая организация, в сферу ответственности которой в соответствии с уставными документами отнесены функцию надзора за финансовыми союзами.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины обнародовал Белую книгу "Будущее регулирования рынка кредитования финансовыми компаниями".

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Его целью является улучшение регулирования в сфере финансовых услуг путем ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.

Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.