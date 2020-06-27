В НБУ пояснили, как будет проводиться документооборот между Нацбанком и финкомпаниями

В Национальном банке Украины (НБУ) пояснили особенности документооборота между ним и финансовыми учреждениями, который наступит с 1 июля 2020, когда будет реализован проект "Сплит".

Как сообщили в НБУ, документы небанковских финансовых учреждений, адресованные Национальному банку, могут подаваться в электронной и бумажной формах.

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Прием документов в бумажной форме происходит через:

– передачу средствами почтовой связи по адресу: 01601, город Киев, улица Институтская, 9;

– личную доставку по адресу: город Киев, улица Институтская, 11-б, вход справа от центрального здания НБУ через арку (специальный ящик для приема документов).

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Электронная почта для централизованного приема сообщений предназначена для централизованной обработки электронных документов, электронных копий документов и копий документов от предприятий, учреждений, организаций, граждан, адресованных НБУ. Типы документов, которые принимаются на указанную почту:

– электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью;

– электронные копии оригиналов документов в бумажной форме, заверенные квалифицированной электронной подписью/печатью — копии документов.

Представление показателей финансовой отчетности и отчетных данных осуществляется через специальный ресурс Национального банка — portal.bank.gov.ua, доступ к которому требует предварительной регистрации в соответствии с указанной формой.

Для ускорения регистрации можно дополнительно направить сканкопию письма о регистрации на электронный адрес: zvit@bank.gov.ua.

В соответствии с Инструкцией о представлении отчетности, небанковскими финансовыми учреждениями в Национальный банк показатели финансовой отчетности и отчетных данных должны подаваться в XML- формате в соответствии с реестром показателей, которые были опубликованы на официальном вебсайте НБУ в разделе "Статистика".

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Пакеты финансовой отчетности вместе с примечаниям, а также пояснительные записки к отчетным данным, представляемые в соответствии с законодательством Украины, предусмотрено подавать по электронной почте на электронный адрес: zvit@bank.gov.ua. Представление отчетов в бумажном виде осуществляется по почте только в том случае, если представление таких отчетов предусмотрено нормативно-правовыми актами Нацкомфинуслуг и Госфинуслуг только в бумажной форме.

При этом текущий реестр небанковских финансовых учреждений, который ведется Нацкомфинуслуг в комплексной информационной системе (КИС), будет временно недоступен для внешних пользователей на период передачи базы данных от Нацкомфинуслуг и ее настройки в Национальном банке.

После завершения процесса миграции данных, базы данных реестров небанковских финансовых учреждений будут доступны на вебсайте Национального банка (bank.gov.ua) в разделе "Надзор". Об открытии реестров будет сообщено дополнительно.

Все документы по осуществлению регистрационных и лицензионных действий подаются в бумажной форме. НБУ предлагает также подавать документы в виде электронных копий (PDF) на цифровых носителях (флешка или CD / DVD-диск).

Вместе с тем в Нацбанке рекомендуют учитывать следующие особенности:

– регистрационная карточка и справка об отсутствии у руководителей судимости для постановки на учет юридического лица-лизингодателя, кроме предложенного формата (PDF), подается в формате DBASE-IV (такое требование действует до момента отмены соответствующего акта Нацкомфинуслуг);

– информация о договорах перестрахования, заключенных со страховщиками (перестраховщиками)-нерезидентами, подается на цифровых носителях (флешка или CD / DVD-диск) в формате Microsoft Excel;

– регистрационная карточка для внесения записи в Государственный реестр финансовых учреждений дополнительно подается онлайн в электронной форме через комплексную информационную систему (КИС). В то же время обращаем внимание, что временно, до перезапуска работы КИС, регистрационные карточки в электронной форме приниматься не будут.

Запросы о лицензировании и регистрации небанковских финансовых учреждений можно оформлять и отправлять через форму обратной связи, размещенную на веб-сайте НБУ в разделе "Надзор".

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Все изменения и нововведения о порядке документооборота между Национальным банком и участниками рынка обнародуются на веб-сайте НБУ и официальной странице НБУ в Facebook.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины обнародовал Белую книгу "Будущее регулирования рынка кредитования финансовыми компаниями".

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Его целью является улучшение регулирования в сфере финансовых услуг путем ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.

Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.