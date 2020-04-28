НБУ обнародовал правила регулирования рынка кредитования финкомпаниями

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал Белую книгу "Будущее регулирования рынка кредитования финансовыми компаниями".

Как сообщает пресс-служба регулятора, это третий из шести запланированных секторальных документов, в которых НБУ как будущий регулятор рынков небанковских финансовых услуг описывает текущее состояние рынков, их проблемы и планируемых изменениях в регулировании.

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По информации Нацбанка, к концу 2019 года в Украине действовало 684 финансовые компании. Они работают с населением, предоставляя преимущественно небольшие кредиты на короткий срок для удовлетворения потребительских нужд, а также с малым и микро-бизнесом, которые нуждаются в дополнительных средствах для операционной деятельности.

В НБУ отмечают, что финкомпании являются важным звеном в обеспечении восстановления активного кредитования, которое поддерживало бы устойчивый экономический рост страны. В то же время, хотя за последний год рынок продемонстрировал значительный рост, на рынке имеются системные проблемы, которые затрудняют его более активное развитие, а также негативно влияют на права клиентов.

Эти проблемы требуют решения на уровне новой модели регулирования. Это такие проблемы, как:

- усложненная процедура выхода на рынок;

- неопределенность относительно разрешенных источников привлечения средств;

- недостаточная защищенность прав потребителей финансовых услуг;

- высокая стоимость заимствований и ограниченное раскрытие информации об условиях кредитования;

- нарушение требований об идентификации/верификации клиентов при предоставлении займов онлайн;

- нарушения при урегулировании проблемной задолженности.

Финансовые компании не привлекают средства населения, поэтому их деятельность не представляет значительного риска для стабильности финансовой системы. Это позволит Национальному банку применять упрощенный подход к надзору и регулированию их деятельности.

В то же время, особое внимание Нацбанк будет уделять рыночному поведению финансовых компаний, которые предоставляют услуги кредитования, в том числе целостности и прозрачности рынка. Это не только защитит заемщиков, но и повысит доверие к рынку и уровень проникновения финансовых услуг. В частности, будет контролироваться выполнение требований по:

- защите прав клиентов, в частности, соблюдения стандартов предоставления услуг и требований к их рекламе;

- обеспечению прозрачности и раскрытия информации;

- обеспечению безупречной деловой репутации владельцев и руководителей компании;

- противодействию антиконкурентной деятельности;

- противодействию злоупотреблениям и противоправной деятельности компаний.

"Установление правил добропорядочного рыночного поведения для всех без исключения финансовых учреждений позволит избежать регуляторного арбитража и защитить права клиентов. Новое регулирование откроет новые возможности по привлечению финансирования для финансовой компании, предоставление дополнительных услуг клиентам позволит осуществлять иную деятельность, кроме предоставления финансовых услуг, а также упростит процедуру получения лицензий. Внедрение изменений потребует усилий от участников рынка, поэтому сроки приведения деятельности финансовых компаний в соответствие с новыми требованиями определяться только после детального ознакомления с состоянием рынка, с учетом объективных сроков и возможностей финансовых компаний выполнить такие требования", — подчеркнули в НБУ.