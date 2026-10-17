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Воздушные тревоги останавливают оформление на границе с Польшей: ожидание достигает 40 часов

Воздушные тревоги останавливают оформление на границе с Польшей
Воздушные тревоги останавливают оформление на границе с Польшей

На пунктах пропуска на украинско-польской границе в Люблинском воеводстве из-за воздушных тревог временно останавливают оформление транспорта. В Дорогуске время ожидания грузовиков достигло 40 часов, в Гребенном – более суток.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на Polskie Radio.

По словам представителя люблинской налоговой администрации Михала Деруся, в течение нескольких часов ночью в регионе прозвучало девять сигналов воздушной тревоги, еще несколько – утром.

Во время тревог таможенное оформление временно прекращается. Ограничения касаются не только грузовых перевозок, но легковых автомобилей и автобусов.

В Дорогуске прохождения таможенных процедур приходится ждать около 40 часов, в Гребенном – более 24 часов, а в Зосине – около восьми часов.

По данным таможенной и налоговой служб Польши, в Гребенном в очереди на оформление находятся 880 грузовиков, в Зосине – 250.

В то же время за прошедшие сутки через пункты пропуска Люблинского воеводства таможенники оформили и пропустили более 3 тыс. грузовиков и более 3,7 тыс. легковых автомобилей.

Напомним, 13 сентября российские войска нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда в двух километрах от границы с Польшей и ударили по АЗС вблизи международного пропускного пункта "Ягодин" на украинско-польской границе.

Также после российских атак Польша разворачивает военные подразделения на границе с Украиной и укрепляет инфраструктуру вблизи пунктов пропуска.

Автор:
Татьяна Гойденко

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