Повітряні тривоги зупиняють оформлення на кордоні з Польщею: очікування сягає 40 годин

На пунктах пропуску на українсько-польському кордоні в Люблінському воєводстві через повітряні тривоги тимчасово зупиняють оформлення транспорту. У Дорогуську час очікування вантажівок сягнув 40 годин, у Гребенному – понад добу.

Про це інформує Dilo з посиланням на Polskie Radio.

За словами представника люблінської податкової адміністрації Міхала Деруся, протягом кількох годин уночі в регіоні пролунало дев'ять сигналів повітряної тривоги, ще кілька – вранці.

Під час тривог митне оформлення тимчасово припиняють. Обмеження стосуються не лише вантажних перевезень, а й легкових автомобілів та автобусів.

У Дорогуську на проходження митних процедур доводиться чекати близько 40 годин, у Гребенному – понад 24 години, а в Зосині – близько восьми годин.

За даними митної та податкової служб Польщі, у Гребенному в черзі на оформлення перебувають 880 вантажівок, у Зосині – 250.

Водночас протягом минулої доби через пункти пропуску Люблінського воєводства митники оформили та пропустили понад 3 тис. вантажівок і більш як 3,7 тис. легкових автомобілів.

Нагадаємо, 13 вересня російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда за два кілометри від кордону з Польщею та вдарили по АЗС поблизу міжнародного пропускного пункту "Ягодин" на українсько-польському кордоні.

Також після російських атак Польща розгортає військові підрозділи на кордоні з Україною та укріплює інфраструктуру поблизу пунктів пропуску.