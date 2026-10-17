RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,89

--0,09

EUR

50,31

--0,04

Готівковий курс:

USD

45,11

45,00

EUR

51,00

50,73

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Повітряні тривоги зупиняють оформлення на кордоні з Польщею: очікування сягає 40 годин

Повітряні тривоги зупиняють оформлення на кордоні з Польщею
Повітряні тривоги зупиняють оформлення на кордоні з Польщею

На пунктах пропуску на українсько-польському кордоні в Люблінському воєводстві через повітряні тривоги тимчасово зупиняють оформлення транспорту. У Дорогуську час очікування вантажівок сягнув 40 годин, у Гребенному – понад добу.

Про це інформує Dilo з посиланням на Polskie Radio.

За словами представника люблінської податкової адміністрації Міхала Деруся, протягом кількох годин уночі в регіоні пролунало дев'ять сигналів повітряної тривоги, ще кілька – вранці.

Під час тривог митне оформлення тимчасово припиняють. Обмеження стосуються не лише вантажних перевезень, а й легкових автомобілів та автобусів.

У Дорогуську на проходження митних процедур доводиться чекати близько 40 годин, у Гребенному – понад 24 години, а в Зосині – близько восьми годин.

За даними митної та податкової служб Польщі, у Гребенному в черзі на оформлення перебувають 880 вантажівок, у Зосині – 250.

Водночас протягом минулої доби через пункти пропуску Люблінського воєводства митники оформили та пропустили понад 3 тис. вантажівок і більш як 3,7 тис. легкових автомобілів.

Нагадаємо, 13 вересня російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда за два кілометри від кордону з Польщею та вдарили по АЗС поблизу міжнародного пропускного пункту "Ягодин" на українсько-польському кордоні.

Також після російських атак Польща розгортає військові підрозділи на кордоні з Україною та укріплює інфраструктуру поблизу пунктів пропуску. 

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності