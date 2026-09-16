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Польща розгортає війська на кордоні з Україною для захисту пунктів пропуску

Польща посилює охорону пунктів пропуску на кордоні з Україною після російських атак
Польща посилює охорону пунктів пропуску на кордоні з Україною після російських атак

Після російських атак Польща розгортає військові підрозділи на кордоні з Україною та укріплює інфраструктуру поблизу пунктів пропуску. 

Як пише Dilo, про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

"Ми посилюємо охорону наших пунктів пропуску на кордоні з Україною. Події останніми днями демонструють, що дії Росії становлять загрозу для безпеки всієї Європи", – зауважив міністр.

За його словами, польські військові підтримуватимуть прикордонників і для цього посилюють захист прикордонних переходів.

Наразі інженерний полк польської армії будує захисну інфраструктуру також біля пунктів пропуску "Дорогуськ", "Медика" та "Корчова", де встановлюються наглядові та охоронні посади.

Нагадаємо, 13 вересня російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда за два кілометри від кордону з Польщею та вдарили по АЗС поблизу міжнародного пропускного пункту "Ягодин" на українсько-польському кордоні.

Напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща запобігла атаці на один зі своїх пунктів пропуску на кордоні з Україною та очікує подальших ударів Росії по прикордонній  інфраструктурі.

Атаки на пункти пропуску

Попередження Туска пролунало на тлі зміни характеру російських атак по Україні. Останніми тижнями РФ неодноразово завдавала ударів по автомобільних пунктах пропуску, що зв'язують Україну з Молдовою та Румунією.

Однією з останніх цілей став міжнародний пункт пропуску "Старокозаче — Тудора" на українсько-молдавському кордоні. У ніч на 9 вересня російські ударні безпілотники пошкодили інфраструктуру переходу та прилеглу територію. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. 

1 вересня внаслідок чергової російської атаки на Одеську область було пошкоджено інфраструктуру міжнародногопункту пропуску "Орлівка — Ісакча", розташованого на кордоні з Румунією.

25 серпня було пошкоджено КПП "Виноградівка – Вулкенєшть" на кордоні з Молдовою.

Через пошкодження пункт тимчасово не здійснював пропускні операції..

21 серпня внаслідок нічної атаки Росі на Одещині була пошкоджена інфраструктура міжнародного пункту пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою. 

Також у ніч проти 20 серпня російські війська атакували дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою.

Автор:
Світлана Манько

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