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Польша разворачивает войска на границе с Украиной для защиты пунктов пропуска

Польша усугубляет охрану пунктов пропуска на границе с Украиной после российских атак
Польша усугубляет охрану пунктов пропуска на границе с Украиной после российских атак

После российских атак Польша разворачивает военные подразделения на границе с Украиной и укрепляет инфраструктуру вблизи пунктов пропуска.

Как пишет Dilo, об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Мы усиливаем охрану наших пунктов пропуска на границе с Украиной. События в последние дни демонстрируют, что действия России представляют угрозу безопасности всей Европы", - отметил министр.

По его словам, польские военные будут поддерживать пограничников и для этого усиливают защиту пограничных переходов.

Инженерный полк польской армии строит защитную инфраструктуру также возле пунктов пропуска "Дорогуск", "Медика" и "Корчева", где устанавливаются надзорные и охранные должности.

Напомним, 13 сентября российские войска нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда в двух километрах от границы с Польшей и ударили по АЗС вблизи международного пропускного пункта "Ягодин" на украинско-польской границе.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша предотвратила атаку на один из своих.   пунктов пропуска на границе с Украиной   и ожидает дальнейших ударов России по приграничной инфраструктуре.

Атаки на пункты пропуска

Предупреждение Туска раздалось на фоне изменения характера российских атак по Украине. В последние недели РФ неоднократно наносила удары по автомобильным пунктам пропуска, связывающим Украину с Молдовой и Румынией.

Одной из последних целей стал международный пункт пропуска   "Старокозачее - Тудора"   на украино-молдавской границе. В ночь на 9 сентября российские ударные беспилотники повредили инфраструктуру перехода и близлежащую территорию. В результате атаки погибли и ранены.

1 сентября в результате очередной российской атаки на Одесскую область была повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Орловка - Исакча", расположенного на границе с Румынией.

25 августа был поврежден КПП "Виноградовка - Вулкенешть " на границе с Молдовой.

Из-за повреждения пункт временно не совершал пропускные операции. .

21 августа в результате ночной атаки России на Одесщине была повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Табаки" на границе с Молдовой.

Также в ночь на 20 августа российские войска атаковали дронами.   пункт пропуска на границе с Молдовой.

Автор:
Светлана Манько

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