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Польша разворачивает войска на границе с Украиной для защиты пунктов пропуска
После российских атак Польша разворачивает военные подразделения на границе с Украиной и укрепляет инфраструктуру вблизи пунктов пропуска.
Как пишет Dilo, об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Мы усиливаем охрану наших пунктов пропуска на границе с Украиной. События в последние дни демонстрируют, что действия России представляют угрозу безопасности всей Европы", - отметил министр.
По его словам, польские военные будут поддерживать пограничников и для этого усиливают защиту пограничных переходов.
Инженерный полк польской армии строит защитную инфраструктуру также возле пунктов пропуска "Дорогуск", "Медика" и "Корчева", где устанавливаются надзорные и охранные должности.
Напомним, 13 сентября российские войска нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда в двух километрах от границы с Польшей и ударили по АЗС вблизи международного пропускного пункта "Ягодин" на украинско-польской границе.
Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша предотвратила атаку на один из своих. пунктов пропуска на границе с Украиной и ожидает дальнейших ударов России по приграничной инфраструктуре.
Атаки на пункты пропуска
Предупреждение Туска раздалось на фоне изменения характера российских атак по Украине. В последние недели РФ неоднократно наносила удары по автомобильным пунктам пропуска, связывающим Украину с Молдовой и Румынией.
Одной из последних целей стал международный пункт пропуска "Старокозачее - Тудора" на украино-молдавской границе. В ночь на 9 сентября российские ударные беспилотники повредили инфраструктуру перехода и близлежащую территорию. В результате атаки погибли и ранены.
1 сентября в результате очередной российской атаки на Одесскую область была повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Орловка - Исакча", расположенного на границе с Румынией.
25 августа был поврежден КПП "Виноградовка - Вулкенешть " на границе с Молдовой.
Из-за повреждения пункт временно не совершал пропускные операции. .
21 августа в результате ночной атаки России на Одесщине была повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Табаки" на границе с Молдовой.
Также в ночь на 20 августа российские войска атаковали дронами. пункт пропуска на границе с Молдовой.