Россия атаковала дронами пункт пропуска на границе с Молдовой, есть погибшие: работа приостановлена

9 сентября в результате очередной российской атаки на Одесскую область повреждена инфраструктура международного пункта пропуска «Старокозачее» на границе с Молдовой.

Как пишет Dilo, об этом сообщила Государственная таможенная служба.

Отмечается, что ночью российские дроны атаковали в Одесской области международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Старокозаче».

Разрушения испытала инфраструктура пункта пропуска и прилегающая территория, возникли пожары. По предварительным данным, погибшие и пострадавшие среди гражданского населения.

В Гостаможслужбе сообщили, что в настоящее время оформление лиц и транспортных средств на этом направлении границы приостановлено. Граждан просят учитывать эту информацию при планировании пересечения государственной границы.

Атаки на пункты пропуска

Заметим, что за последние несколько дней РФ неоднократно атаковала пункты пропуска в Одесской области. 25 августа был поврежден КПП "Виноградовка - Вулкенешть " на границе с Молдовой.

Из-за повреждения пункт временно не совершал пропускные операции.

К ликвидации последствий атаки и возобновлению работы объекта присоединились Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, подрядная организация, ГСЧС, Национальная полиция, Государственная пограничная служба и Государственная таможенная служба Украины.

Специалисты оперативно выполнили первоочередные восстановительные работы и создали необходимые условия безопасной работы контрольных служб.

В настоящее время пункт пропуска полностью возобновил работу и осуществляет пропускные операции в штатном режиме.

21 августа в результате ночной атаки России на Одесщине была повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Табаки" на границе с Молдовой.

Также в ночь на 20 августа российские войска атаковали дронами. пункт пропуска на границе с Молдовой.

Зафиксировано возгорание двух прицепов от грузовиков с продуктами питания.

1 сентября в результате очередной российской атаки на Одесскую область была повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Орловка - Исакча", расположенного на границе с Румынией.