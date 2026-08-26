В Одесской области возобновили работу автомобильного пункта пропуска после атаки

В Одесской области возобновили работу автомобильного пункта пропуска "Виноградовка — Вулкенешть", инфраструктура которого была повреждена в результате российской атаки. После проведения первоочередных восстановительных работ пункт пропуска снова совершает пропускные операции.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

В Одесской области возобновил работу автомобильный пункт пропуска "Виноградовка - Вулкенешть", инфраструктура которого была повреждена в результате российской атаки. Из-за повреждения пункт временно не совершал пропускные операции.

К ликвидации последствий атаки и возобновлению работы объекта присоединились Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, подрядная организация, ГСЧС, Национальная полиция, Государственная пограничная служба и Государственная таможенная служба Украины.

Специалисты оперативно выполнили первоочередные восстановительные работы и создали необходимые условия безопасной работы контрольных служб.

В настоящее время пункт пропуска полностью возобновил работу и осуществляет пропускные операции в штатном режиме.

Все вовлеченные службы, специалисты и подрядчики продолжают работать над ликвидацией последствий российской атаки и восстановлением поврежденной инфраструктуры.

Напомним, в результате очередной российской атаки ударными беспилотниками была повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Виноградовка - Вулкенешть", расположенного на границе с Молдовой.