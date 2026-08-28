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Правительство выделяет 100 млн грн на общие научные разработки для бизнеса и обороны
Кабинет Министров Украины запускает механизм поддержки совместных прикладных исследований и разработок по заказу технологического бизнеса для нужд обороны и экономики. В этом году на финансирование программы выделено 100 млн. грн.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.
Главными направлениями финансирования определена сфера безопасности и обороны, энергетика, транспорт, медицина, аграрный сектор, IT и робототехника.
Как будет работать механизм софинансирования
Программа предусматривает сотрудничество научных работников и бизнеса для создания готовых технологических решений:
- Исполнители: команды государственных университетов и научных учреждений разрабатывают продукты под конкретные потребности компаний;
- Распределение расходов: государство будет компенсировать от 50% до 65% стоимости проекта (в зависимости от размера предприятия), а остальное будет финансироваться компания-заказчик;
- Цель программы: помочь бизнесу пройти весь путь от первоначальной идеи и испытаний до готового решения.
По словам главы правительства, инициатива направлена на расширение возможностей отечественной науки и обеспечение украинского бизнеса необходимыми технологическими разработками внутри страны.
Напомним, ранее сообщалось, что украинский оборонный сектор получит доступ к грантам ЕС на €300 млн. Украина заключила соглашения с Евросоюзом в рамках программ European Defence Fund и European Defence Industry Programme.