Правительство выделяет 100 млн грн на общие научные разработки для бизнеса и обороны

Кабинет Министров Украины запускает механизм поддержки совместных прикладных исследований и разработок по заказу технологического бизнеса для нужд обороны и экономики. В этом году на финансирование программы выделено 100 млн. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

Главными направлениями финансирования определена сфера безопасности и обороны, энергетика, транспорт, медицина, аграрный сектор, IT и робототехника.

Как будет работать механизм софинансирования

Программа предусматривает сотрудничество научных работников и бизнеса для создания готовых технологических решений:

Исполнители: команды государственных университетов и научных учреждений разрабатывают продукты под конкретные потребности компаний;

Распределение расходов: государство будет компенсировать от 50% до 65% стоимости проекта (в зависимости от размера предприятия), а остальное будет финансироваться компания-заказчик;

Цель программы: помочь бизнесу пройти весь путь от первоначальной идеи и испытаний до готового решения.

По словам главы правительства, инициатива направлена на расширение возможностей отечественной науки и обеспечение украинского бизнеса необходимыми технологическими разработками внутри страны.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский оборонный сектор получит доступ к грантам ЕС на €300 млн. Украина заключила соглашения с Евросоюзом в рамках программ European Defence Fund и European Defence Industry Programme.