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Уряд виділяє 100 млн грн на спільні наукові розробки для бізнесу та оборони

гроші
Уряд виділяє 100 млн грн на спільні наукові розробки для бізнесу та оборони / Depositphotos

Кабінет Міністрів України запускає механізм підтримки спільних прикладних досліджень і розробок на замовлення технологічного бізнесу для потреб оборони та економіки. Цього року на фінансування програми виділено 100 млн грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.

Головними напрямами фінансування визначено сферу безпеки й оборони, енергетику, транспорт, медицину, аграрний сектор, IT та робототехніку.

Як працюватиме механізм співфінансування

Програма передбачає співпрацю науковців та бізнесу для створення готових технологічних рішень:

  • Виконавці: команди державних університетів та наукових установ розроблятимуть продукти під конкретні потреби компаній;
  • Розподіл витрат: держава компенсуватиме від 50% до 65% вартості проєкту (залежно від розміру підприємства), а решту фінансуватиме компанія-замовник;
  • Мета програми: допомогти бізнесу пройти весь шлях від первинної ідеї та випробувань до готового рішення.

За словами очільника уряду, ініціатива спрямована на розширення можливостей вітчизняної науки та забезпечення українського бізнесу необхідними технологічними розробками всередині країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український оборонний сектор отримає доступ до грантів ЄС на €300 млн. Україна уклала відповідні угоди з Євросоюзом у межах програм European Defence Fund та European Defence Industry Programme.

Автор:
Максим Кольц

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