Мінфін затвердив критерії визначення публічних інвестиційних проєктів

Міністерство фінансів затвердило методичні рекомендації, які визначають, коли державну або місцеву ініціативу потрібно оформлювати як публічний інвестиційний проєкт, а коли капітальні видатки можна планувати без підготовки ПІП. Для оцінки запроваджено тест із семи критеріїв.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів України.

Відповідні рекомендації затверджені наказом Мінфіну №487 від 15 вересня 2026 року. Вони призначені для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, які готують та реалізують публічні інвестиції.

Мінфін наголошує, що сам факт віднесення видатків до капітальних ще не робить ініціативу публічним інвестиційним проєктом. Під час оцінки враховуватимуть її економічний зміст, відповідність стратегічним пріоритетам, створення або істотне довгострокове поліпшення активу та очікуваний результат.

Натомість назва заходу, код економічної класифікації видатків, джерело фінансування або формальне віднесення витрат до капітальних не є самостійними ознаками ПІП.

Для практичної оцінки використовуватимуть сім критеріїв. Вони стосуються соціально-економічної потреби, відповідності стратегічним пріоритетам, інвестиційного характеру витрат, наявності альтернатив, довгострокового ефекту, майбутніх експлуатаційних витрат та неповторюваності заходу.

Якщо за результатами тесту щонайменше чотири відповіді будуть "так", рекомендується розпочати підготовку публічного інвестиційного проєкту. Якщо щонайменше чотири відповіді — "ні", витрати пропонують планувати без підготовки ПІП.

Рекомендації охоплюють, зокрема, будівництво і реконструкцію, капітальні ремонти, модернізацію, технічне переоснащення, закупівлю обладнання і транспорту, цифрові рішення, нематеріальні активи, інфраструктурні та благоустрійні проєкти.

Документ має рекомендаційний, а не обов'язковий характер.

У проєкті державного бюджету на 2027 рік на публічні інвестиційні проєкти та програми передбачено 116 млрд грн, що на 3,9 млрд грн більше. З цієї суми 76,4 млрд грн мають становити кошти міжнародних фінансових організацій та урядів інших країн.

Нагадаємо, у червні уряд затвердив середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій на 2027–2029 роки із загальним ресурсом 270,9 млрд грн. Він інтегрує державні капіталовкладення в бюджетне планування та визначає напрями, за якими відбиратимуть проєкти для фінансування.