Кабмін затвердив план публічних інвестицій на три роки: куди підуть 270,9 млрд грн

Уряд затвердив Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій на 2027–2029 роки з бюджетом 270,9 млрд грн. Його головна мета — оптимізація витрат, забезпечення прозорості використання публічних коштів та посилення інтеграції інвестицій у систему бюджетного планування.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

"Затвердження нового плану є послідовним кроком реформи управління публічними інвестиціями, що забезпечує безперервність процесу середньострокового планування інвестицій у тісному зв’язку із стратегічними пріоритетами", — зазначили у відомстві.

Під час виконання попереднього плану на 2026–2028 роки державні органи узгодили інвестиційні пріоритети, впровадили єдині правила оцінки проєктів та сформували Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій.

Новий план охоплює 18 пріоритетних галузей, серед яких транспорт, освіта і наука, охорона здоров'я, енергетика, муніципальна інфраструктура, соціальна сфера, протимінна діяльність та цифрова трансформація. У межах цих напрямків уряд визначив 44 підсектори та 67 напрямків інвестування. Обов'язковими умовами для всіх проєктів є чотири стратегічні цілі: енергоефективність, цифровізація, реагування на зміни клімату, гендерна рівність та безбар'єрність.

Загальний бюджет плану на три роки становить 270,9 млрд грн. Фінансування розподілили за роками таким чином:

123,7 млрд грн виділять у 2027 році;

82,3 млрд грн — у 2028 році;

64,9 млрд грн — у 2029 році.

Гроші на ці інвестиції надійдуть із кількох джерел:

150,8 млрд грн надасть загальний фонд державного бюджету, включаючи 6,0 млрд грн для Державного фонду регіонального розвитку;

114,5 млрд грн залучать від міжнародних фінансових організацій та іноземних урядів, де 14,6 млрд грн складає технічна допомога та гранти;

4,9 млрд грн забезпечать державні гарантії;

0,7 млрд грн надійдуть зі спеціальних державних фондів.

Найбільші обсяги фінансування отримають такі сфери:

освіта і наука — 78,5 млрд грн;

транспорт та послуги поштового зв'язку — 73,0 млрд грн;

муніципальна інфраструктура та послуги — 46,5 млрд грн;

охорона здоров'я — 25,3 млрд грн;

енергетика — 17,1 млрд грн.

План розробляли на основі програми Ukraine Facility та оцінки збитків RDNA5. За даними цієї оцінки, загальні потреби України у відновленні та реконструкції становлять $587,7 млрд, що на 12% більше за попередні розрахунки. Чіткі пріоритети уряду мають підвищити прогнозованість державної політики та залучити приватних інвесторів.

Документ почне діяти одночасно із початком дії Бюджетної декларації на відповідний період.

Нагадаємо, 17 червня Кабмін ухвалив Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки, яка передбачає підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, підтримку ветеранів і постраждалих від війни, а також прискорення економічного зростання.