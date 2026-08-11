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Сили оборони України уразили нафтопереробний завод в Орську

Пожежа на НПЗ
Сили оборони України уразили нафтопереробний завод в Орську / Фото: РосЗМІ

У ніч на 11 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбурзькій області РФ.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву Сил оборони України.

На території підприємства зафіксовано пожежу, наразі масштаби завданих збитків уточнюються. У Силах оборони наголосили, що системні заходи, спрямовані на послаблення воєнного та економічного потенціалу РФ, триватимуть і надалі.

“Орскнефтеоргсинтез” є одним із найбільших нафтопереробних заводів регіону та важливим об'єктом паливно-енергетичного комплексу Росії. 

Потужність підприємства становить близько 6 млн тонн нафти на рік. Завод спеціалізується на виробництві автомобільних бензинів, дизельного й авіаційного пального, а також мазуту та бітуму.

Нагадаємо, через систематичні атаки безпілотників удари по НПЗ коштували бюджету Росії 1,2 трильйона рублів. Російський уряд уже четвертий місяць поспіль змушений виплачувати сотні мільярдів рублів субсидій нафтовим компаніям через зупинку чи пошкодження потужностей.

Автор:
Максим Кольц

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