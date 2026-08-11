Удари по складах спустошили полиці супермаркетів у Києві: коли покращиться ситуація

У супермаркетах Києва тимчасово спорожніли полиці з окремими товарами через удари російської армії по українських складах і логістичній інфраструктурі. Експерти запевняють, що продовольчого дефіциту немає, а магазинам знадобиться від кількох днів до тижня, щоб налагодити нові маршрути постачання й відновити звичний асортимент.

Як пише Delo.ua, про це заявив головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, передає УНІАН.

Скільки часу потрібно, щоб полиці знову заповнились

"Я, наприклад, не можу в "Сільпо" купити те, що зазвичай – яйця, овочі, фрукти. Але, по-перше, вони є в інших мережах. По-друге, тиждень знадобиться, можливо, трохи більше, щоб налагодити систему знову. Максимум півтора тижні – і, я думаю, ситуація налагодиться", – прогнозує експерт.

Він пргнозує, що брак певних товарів в окремих магазинах навряд чи зможе спричинити зростання цін на них. Аналітик припускає таку можливість хіба що за умови, якщо поставки не відновлять протягом двох тижнів чи більше

"Я би не сказав, що інші мережі, які не постраждали, вже підняли ціни. Вони лишаються, таке враження, тими самими. Інші мережі можуть спробувати заробити на попиті, що зріс. Інакше підвищувати ціни буде небезпечно – ви можете навпаки програти конкуренцію і втратити свою частку на ринку", – зауважує Ус.

Як супермаркети перебудовують логістику

Щоб уникнути повного спустошення полиць, торгові мережі змінюють підходи до логістики. Замість одного великого складу продукцію тепер розподіляють по багатьох дрібних точках зберігання.

Так, мережа магазинів Novus перейшли на формат прямих постачань від ключових контрагентів після знищення центрального складу внаслідок удару РФ. Компанія відмовляється від моделі одного великого централізованого логістичного центра на користь розподіленої мережі менших хабів і розбудовує інфраструктуру, яку неможливо паралізувати одним ударом.

Удар по складам

У ніч проти 5 серпня російська атака уразила десять складських об’єктів Київського регіону загальною площею близько 100 тис. кв. м.

Так, пошкоджень зазнали складські потужності Novus. У компанії повідомили про масштабні руйнування та повну зупинку роботи об’єкта

Також пожежі виникли на двох розподільчих центрах Fozzy Group, яка розвиває мережу "Сільпо"; компанія повідомила про загибель шістьох працівників.