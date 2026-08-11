Intel залучила $20 мільярдів на нові фабрики чипів: що готує техгігант

Американська корпорація Intel залучила 20 мільярдів доларів завдяки збільшеному обсягу розміщення акцій. Компанія прагне профінансувати масштабне та дороговартісне розширення свого бізнесу з контрактного виробництва мікросхем.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Битва за світове лідерство

Колись беззаперечний лідер світової індустрії напівпровідників, Intel зараз вкладає колосальні ресурси в нові виробничі потужності та технології сучасного пакування чіпів. Головна мета полягає у відкритому протистоянні нинішнім лідерам галузі, насамперед тайванській TSMC.

Спочатку компанія планувала залучити 15 мільярдів доларів, проте згодом збільшила пропозицію, встановивши ціну розміщення на рівні 95 доларів за акцію, що лише на 2,6% нижче від попередньої ціни закриття.

Попри короткочасне зниження котирувань після оголошення умов розміщення, з початку року вартість акцій корпорації підскочила майже втричі.

За динамікою відновлення Intel суттєво випередила конкурентів в особі AMD і Nvidia, а також галузевий індекс Філадельфійської фондової біржі.

Експерти вказують, що таке стрімке зростання створило ідеальне вікно можливостей для залучення капіталу під майбутні розробки. Зокрема, Intel зобов'язалася запустити масове виробництво за новітнім процесом 14A у 2028 році.

Нові контракти та європейські інвестиції

Контрактний бізнес компанії вже залучив Tesla як ключового клієнта під майбутній процес 14A.

Додатковий оптимізм інвесторів підігріли заяви президента США Дональда Трампа про те, що Apple також випускатиме процесори на потужностях Intel, хоча офіційні сторони поки утримуються від підтверджень. За даними медіа, Intel досягла попередньої угоди з Apple після понад року складних переговорів.

Водночас корпорація активно нарощує глобальну присутність, спрямувавши 5 мільярдів євро на модернізацію виробництва в Ірландії, що становить понад чверть капітальних витрат компанії на поточний рік.