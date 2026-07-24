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Intel отримала рекордне зростання доходів за 15 років завдяки попиту на ШІ
Американський виробник напівпровідників Intel збільшив доходи найстрімкішими темпами за останні 15 років та наростив капітальні витрати на $2 млрд. Головним драйвером фінансового відновлення компанії став високий попит на чипи для дата-центрів штучного інтелекту.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Financial Times.
За три місяці, що завершилися наприкінці червня, доходи Intel зросли на 25% у річному обчисленні — до $16,1 млрд. У поточному кварталі компанія очікує продажі на рівні від $15,8 млрд до $16,8 млрд, що суттєво перевищує прогнози Уолл-стріт.
На тлі цих результатів Intel підвищила план капітальних витрат на цей рік із $18 млрд до $20 млрд і спрогнозувала їхнє дальше зростання до 2027 року.
Серед ключових показників напрямів:
- Продуктові доходи: зросли до $15,1 млрд (проти очікуваних $13,6 млрд).
- Виробничий бізнес: виторг зріс на 31% у річному обчисленні — до $5,8 млрд.
- Сегмент дата-центрів та ШІ: дохід зріс на 59% — до $6,3 млрд (прогноз аналітиків становив $5,6 млрд).
Коригований чистий прибуток компанії зріс до $2,2 млрд. Водночас чистий збиток за стандартами GAAP склав $11 млрд, що пов'язано з коригуванням балансової вартості активів та реструктуризацією.
Зростання ролі центральних процесорів
У керівництві Intel заявили, що ШІ формує безпрецедентний попит на обчислювальні потужності. За даними компанії, зараз спостерігається суттєве зростання попиту на центральні процесори для виконання завдань інференсу (запуску вже навчених ШІ-моделей).
Окрім цього, у компанії підтвердили намір запустити масове виробництво напівпровідників за новітнім техпроцесом 14A у 2028 році.
Нагадаємо, раніше Intel повідомила про плани інвестувати 5 мільярдів євро у розширення свого заводу в Ірландії. Компанія намагається повернути лідерство у виробництві мікросхем на тлі глобального буму штучного інтелекту.