Intel получила рекордный рост доходов за 15 лет благодаря спросу на ИИ

Американский производитель полупроводников Intel увеличил доходы самыми стремительными темпами за последние 15 лет и нарастил капитальные расходы на $2 млрд. Главным драйвером финансового обновления компании стал высокий спрос на чипы для дата-центров искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Financial Times.

За три месяца, завершившиеся в конце июня, доходы Intel выросли на 25% в годовом исчислении – до $16,1 млрд. В текущем квартале компания ожидает продажи на уровне от $15,8 млрд до $16,8 млрд, что существенно превышает прогнозы Уолл-стрит.

На фоне этих результатов Intel повысила план капитальных расходов на этот год с $18 млрд до $20 млрд и спрогнозировала их дальнейший рост к 2027 году.

Среди ключевых показателей направлений:

Продуктовые доходы: выросли до $15,1 млрд (против ожидаемых $13,6 млрд).

Производственный бизнес: выручка выросла на 31% в годовом исчислении — до $5,8 млрд.

Сегмент дата-центров и ИИ: доход вырос на 59% - до $6,3 млрд (прогноз аналитиков составил $5,6 млрд).

Корректируемая чистая прибыль компании выросла до $2,2 млрд. В то же время чистый убыток по стандартам GAAP составил $11 млрд, что связано с корректировкой балансовой стоимости активов и реструктуризацией.

Рост роли центральных процессоров

В руководстве Intel заявили, что ИИ формирует беспрецедентный спрос на вычислительные мощности. По данным компании, сейчас наблюдается существенный рост спроса на центральные процессоры для выполнения задач инференса (запуска уже обученных ИИ-моделей).

Кроме того, в компании подтвердили намерение запустить массовое производство полупроводников по новейшему техпроцессу 14A в 2028 году.

Напомним, ранее Intel сообщила о планах инвестировать 5 миллиардов евро в расширение своего завода в Ирландии. Компания пытается вернуть лидерство в производстве микросхем на фоне глобального бума искусственного интеллекта.