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Intel получила рекордный рост доходов за 15 лет благодаря спросу на ИИ

Intel
Intel получила рекордный рост доходов за 15 лет благодаря спросу на ИИ

Американский производитель полупроводников Intel увеличил доходы самыми стремительными темпами за последние 15 лет и нарастил капитальные расходы на $2 млрд. Главным драйвером финансового обновления компании стал высокий спрос на чипы для дата-центров искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Financial Times.

За три месяца, завершившиеся в конце июня, доходы Intel выросли на 25% в годовом исчислении – до $16,1 млрд. В текущем квартале компания ожидает продажи на уровне от $15,8 млрд до $16,8 млрд, что существенно превышает прогнозы Уолл-стрит.

На фоне этих результатов Intel повысила план капитальных расходов на этот год с $18 млрд до $20 млрд и спрогнозировала их дальнейший рост к 2027 году.

Среди ключевых показателей направлений:

  • Продуктовые доходы: выросли до $15,1 млрд (против ожидаемых $13,6 млрд).
  • Производственный бизнес: выручка выросла на 31% в годовом исчислении — до $5,8 млрд.
  • Сегмент дата-центров и ИИ: доход вырос на 59% - до $6,3 млрд (прогноз аналитиков составил $5,6 млрд).

Корректируемая чистая прибыль компании выросла до $2,2 млрд. В то же время чистый убыток по стандартам GAAP составил $11 млрд, что связано с корректировкой балансовой стоимости активов и реструктуризацией.

Рост роли центральных процессоров

В руководстве Intel заявили, что ИИ формирует беспрецедентный спрос на вычислительные мощности. По данным компании, сейчас наблюдается существенный рост спроса на центральные процессоры для выполнения задач инференса (запуска уже обученных ИИ-моделей).

Кроме того, в компании подтвердили намерение запустить массовое производство полупроводников по новейшему техпроцессу 14A в 2028 году.

Напомним, ранее Intel сообщила о планах инвестировать 5 миллиардов евро в расширение своего завода в Ирландии. Компания пытается вернуть лидерство в производстве микросхем на фоне глобального бума искусственного интеллекта.

Автор:
Максим Кольц