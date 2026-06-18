Трамп объявил о сенсационном соглашении: Apple будет производить свои чипы на заводах Intel в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что корпорация Apple согласилась на сотрудничество с компанией Intel по разработке и производству своих чипов на территории Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters .

На фоне этого заявления акции Intel на предрыночных торгах подскочили примерно на 6,5 процента, продолжив стремительный трехкратный рост капитализации компании с начала года.

Для Apple партнерство с Intel является стратегическим шагом, позволяющим диверсифицировать производственную базу и получить дополнительные мощности.

Сейчас производитель iPhone критически зависит от тайваньской компании TSMC, передовые линии которой перегружены заказами от лидеров рынка искусственного интеллекта, таких как Nvidia и AMD.

По данным медиа, Intel достигла предварительного соглашения с Apple после более чем года сложных переговоров.

Спасение Intel

Контракт с Apple гарантирует Intel стабильный поток заказов от одного из крупнейших в мире производителей потребительской электроники.

Это существенно улучшит репутацию американского чипмейкера, чей контрактный бизнес за последние годы заметно отставал от тайваньских конкурентов.

Масштабное восстановление позиций Intel происходит при прямой поддержке американских властей. В прошлом году администрация Трампа приобрела 10 процентов акций компании и объявила о планах инвестировать около 10 миллиардов долларов в строительство и расширение заводов в США.

Борьба за цепи поставок

Благодаря стремительному росту стоимости акций Intel, государственная доля правительства США в компании впоследствии превысила 50 миллиардов долларов, из-за чего Дональд Трамп даже заявлял, что государству стоило выкупить еще больший пакет. Подобные шаги являются частью более широкой и агрессивной стратегии Белого дома.

В настоящее время администрация президента США активно усиливает меры по безопасности американских цепей поставок полупроводников и критически важных минералов.

Главной целью выкупа долей в технологических гигантах и стимулированием внутреннего производства является радикальное уменьшение зависимости американского рынка от Китая.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple откладывает запуск искусственного интеллекта Siri AI в ЕС из-за конфликта с регуляторами. Американский технологический гигант временно заблокировал релиз умного помощника на смартфонах iPhone и планшетах iPad в Европе из-за претензий местного антимонопольного ведомства.