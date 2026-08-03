Кабмин разрешил изменять основание для отсрочки: сроки рассмотрения и порядок подачи заявления

Правительство изменило порядок предоставления и переоформления отсрочки от мобилизации. Подача заявления на новое основание больше не прекращает действие действующей защиты от призыва, поэтому военнообязанные не смогут мобилизовать при рассмотрении документов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Как пояснили в ведомстве, эти правила применяют, когда у человека есть отсрочка (например, через обучение), но появилось другое основание: рождение третьего ребенка или уход за родственником. Представление нового заявления не прекращает действие действующего документа.

Правила сохранения отсрочки

При рассмотрении документов действуют следующие нормы:

пока комиссия принимает решение, действующая отсрочка остается в силе (кроме случаев, когда она подлежит отмене);

в случае положительного решения предварительная отсрочка аннулируется только после внесения новых данных в реестр "Оберег";

при отрицательном решении действующая отсрочка сохраняет действие до истечения определенного ранее срока.

Представление заявления и сроки рассмотрения

Подать заявление о предоставлении или переоформлении отсрочки можно через ЦНАП с использованием средств портала "Дія". Система автоматически проверяет нахождение на учете и наличие действующей отсрочки. Формирование заявления прекращается, если человек не состоит на учете или уже имеет отсрочку, за исключением его переоформления или когда до завершения его действия осталось менее 30 дней.

Срок рассмотрения заявления комиссией составляет до 7 рабочих дней с даты регистрации (до 15 рабочих дней при направлении запросов в государственные органы). На период рассмотрения заявителей не направляют на медицинское освидетельствование ВЛК. При положительном решении данные вносят в реестр "Оберег" в течение 1 календарного дня.

Кроме того, в ряд уточнил порядок оформления отсрочок для забронированных работников, государственных служащих и отдельных должностных лиц и вклад этих сведений в реестр "Оберег".

Ранее сообщалось, что показ 90% отсрочок от призыва по мобилизации в Украине продолжаются в автоматическом режиме. Правило распространяется на онлайн-отсрочки в приложении "Резерв+" и на документы, ранее оформленные через ЦНАП.