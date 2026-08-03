Налоговая и пограничники запустили автоматический обмен данными: как это повлияет на украинцев

Государственная налоговая служба и Госпогранслужба ввели автоматический обмен информацией о пересечении границы гражданами и транспортом. Системы предоставляют ответы в считанные секунды, что позволяет быстро проверять налоговое резидентство и выявлять фиктивные документы без изменения правил выезда из страны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

В налоговой объяснили, что в автоматизированный доступ отменяет потребность в бумажной переписке между ведомствами. Ранее работники ГНС направляли запросы письмами, а пограничники прорабатывали каждый из них в ручном режиме. Теперь электронный запрос формируется должностным лицом, а ответ предоставляется системой за несколько секунд.

"Автоматизированный доступ это не о новых проверках, ограничениях или дополнительных полномочиях. Правила пересечения государственной границы также не изменяются. Но теперь ГНС сможет еще быстрее выявлять фиктивные операции, схемы "серого" импорта или экспорта, схемы уклонения от налогообложения, точнее выявлять налоговое резидентство", - сказала глаза.

Исполняющий обязанности главы Государственной пограничной службы Украины Валерий Вавринюк подчеркнул, что цифровизация межведомственного взаимодействия является одним из ключевых направлений развития государственных институций.

Зачем налоговой данные о пересечении границы

Налоговая служба использует информацию о пересечении границы для двух основных задач:

определение налогового резидентства (проверка пребывания физического лица в Украине более 183 дней в течение года для расчета налогов и избежания двойного налогообложения);

предотвращение фиктивных операций (выявление случаев, когда руководитель предприятия подписывал отчетность или финансовые документы, фактически находясь за пределами Украины).

Защита данных и правила пересечения границы

Обмен данными происходит через Национальную систему конфиденциальной связи. Для обеспечения безопасности действуют следующие правила:

каждый запрос формируется точечно в отношении одного лица или одного транспортного средства при наличии правовых оснований;

запрос подписывается Квалифицированной электронной подписью (КЭП) должностного лица с отметкой времени;

все действия фиксируются в электронных журналах аудита, что делает невозможным анонимный просмотр.

В ГНСУ отметили, что наличие налоговых вопросов или задолженности не является основанием для запрещения выезда из страны – такое решение принимает исключительно суд.

Напомним, в 2026 году налоговая провела почти 100 документальных проверок компаний, которые ввозят и продают подержанные автотранспортные средства. По их результатам доначислено 1,2 млрд грн налоговых обязательств, а отрицательное значение НДС уменьшено почти на 1 млрд грн.