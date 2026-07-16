ГНС доначислила 1,2 млрд грн после проверок импортеров авто

Государственная налоговая служба в 2026 году провела почти 100 документальных проверок компаний, ввозящих и продающих подержанные автотранспортные средства. По их результатам доначислено 1,2 млрд грн налоговых обязательств, а отрицательное значение НДС уменьшено почти на 1 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы Украины.

Также налоговая провела 230 фактических проверок. По их результатам ожидаемая сумма штрафных санкций составляет 55 млн. грн.

В ходе проверок выявили 17 случаев ведения хозяйственной деятельности без государственной регистрации. По этим фактам составлены протоколы об административных правонарушениях.

В ГНС отмечают, что по результатам анализа секторов с риском тенизации выявили значительное количество юридических лиц, которые в 2025-2026 годах импортировали подержанные автомобили и использовали схемы минимизации или избегания уплаты налогов.

Среди наиболее распространенных нарушений налоговая называет:

ввоз подержанных авто без отражения их продаж в налоговой отчетности;

накопление налогового кредита за счет НДС, уплаченного при импорте;

использование накопленного налогового кредита для его искусственного формирования другим предприятиям реального сектора;

импорт авто якобы физическими лицами с последующей перепродажей в Украину по заниженным ценам без уплаты налогов;

продажа транспортных средств без государственной регистрации предпринимательской деятельности.

В ГНС отмечают, что использование схем искусственного формирования налогового кредита за счет НДС, уплаченного при импорте подержанных авто, находится под особым контролем службы.

Налоговая также предупреждает, что дальнейшая продажа автотранспортных средств без государственной регистрации и надлежащей уплаты налогов является основанием для финансовой и административной ответственности

Добавим, в первом полугодии 2026 года украинский автопарк пополнили 111,5 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.